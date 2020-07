Rezort financií chce zrušiť nefunkčný projekt nanomarkerov v palivách

Peedchádzajúca vláda si od projektu sľubovala milióny eur.

29. júl 2020 o 10:40 SITA

BRATISLAVA. Pohonné látky sa napokon žiadnymi identifikačnými látkami zrejme označovať nebudú. Ministerstvo financií totiž pripravilo návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, podľa ktorej sa má povinnosť označovať palivá tzv. nanomarkermi definitívne zrušiť.

Túto povinnosť pritom zaviedla predchádzajúca vláda ešte v roku 2018 s účinnosťou od roku 2019, avšak reálne označovanie palív nanomarkermi do života doteraz uvedené nebolo. Teraz rezort financií hovorí, že takéto opatrenie ani nie je možné reálne do praxe zaviesť. Návrh novely zákona je momentálne v pripomienkovom konaní.

Kritika od začiatku

Súčasný minister financií Eduard Heger tento nápad kritizoval už pri jeho schvaľovaní do zákona o spotrebnej dani. Následne koncom minulého roka vyhlásil, že má informácie od vtedajších vládnych predstaviteľov, že sami majú obavy, či by takéto identifikačné látky nepoškodzovali motory vozidiel a pripúšťali kompletné prepracovanie súvisiacich paragrafov.

Vláda pritom pôvodne avizovala, že zavedenie nanomarkerov by do rozpočtu mohlo priniesť desiatky miliónov eur a spomínala ho ako nástroj na zvýšenie rozpočtových príjmov aj vo vlaňajšom rozpočtovom výhľade, ktorý posielala do Bruselu. "Systém umožní efektívnejšiu kontrolu predávaných pohonných látok na Slovensku, čo sa prejaví v poklese daňových únikov a vyššej kvalite palív," uvádza sa v spomínanom materiáli.

Projekt funguje v Srbsku

Presnú sumu, ktorú malo zavedenie identifikačných látok v palivách do rozpočtu priniesť, vláda nikdy samostatne neuvádzala. Ani pri schvaľovaní návrhu v roku 2018 finančná správa nevedela na základe dostupných údajov fiškálny dopad tohto opatrenia presne vyčísliť.

Na základe zavedenia podobného opatrenia v Srbsku si však trúfla odhadnúť dodatočný výnos na spotrebnej dani z minerálnych olejov vo výške 47,5 milióna eur a s tým spojený vyšší výnos na dani z pridanej hodnoty o 9,5 milióna eur.



Ministerstvo financií pri aktuálnom návrhu zrušenia projektu nanomarkerov argumentuje aj tým, že reálne ho nie je možné zaviesť do praxe. "Z doterajšieho aplikačného procesu vyplynulo, že predmetné ustanovenia nie je možné v plnom rozsahu uplatňovať v podmienkach Európskej únie. Inak povedané, uvedené ustanovenia sú v podmienkach Európskej únie prakticky neaplikovateľné," uviedol rezort financií.

Namiesto markerov legislatíva

Štát sa tak zrejme nateraz namiesto nanomarkerov bude pri kontrole prepráv minerálnych olejov a zefektívňovaní výberu spotrebnej dane spoliehať predovšetkým na európsku legislatívu.

Návrhom novely sa totiž do zákona zavádza aj smernica Rady EÚ, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní, čím sa súčasný elektronický systém kontroly prepráv minerálnych olejov dopĺňa o povinnosť prepravovať minerálne oleje s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

"Cieľom elektronizácie prepráv je predovšetkým eliminácia daňových únikov pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, a tiež zníženie administratívnej záťaže," dodáva ministerstvo.