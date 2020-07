Štátne lesy vypovedali všetky zmluvy, Mičovský krok podporuje

Štátne lesy menia obchodnú politiku.

29. júl 2020 o 10:14 (aktualizované 29. júl 2020 o 10:34) SITA

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský podporuje rozhodnutie vedenia štátneho podniku Lesy SR vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu. "Tento krok, ktorý vyvolal isté vážne a kontroverzné vyjadrenia, oceňujem," uviedol minister na stredajšej tlačovej besede.

Pretriedia zmluvy

Podľa Mičovského dochádzalo pri uzatváraní zmlúv k deformáciám trhu a hoci niektoré osoby, ktoré za ne nesú zodpovednosť, sú za mrežami, dôsledky ich obchodnej politiky majú pretrvávať. Minister preto oceňuje "radikálny" krok nového vedenia Lesov SR, ktorým vypovedajú všetky zmluvy. Následne sa na ne budú môcť pozrieť a vyradiť tie, ktoré sú toxické alebo priekupnícke a nastaviť nový pohľad na obchodovanie s drevom.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda skonštatoval, že nie je možné postaviť niečo nové a dobré na zhnitých základoch. Podľa neho nedokážu zmluvy dôkladne preskúmať, je v nich zároveň množstvo rôznych dodatkov.

Problémom je aj to, že zmluvy iba čiastočne reagujú na meniacu sa výšku ťažby dreva, ktorá v priebehu minulého roka klesla o 600 tis. kubíkov. "Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre toto plošné riešenie," vyhlásil.

Nanovo a transparentne

Nová obchodná politika štátneho podniku bude podľa neho transparentná a bude ju možné kedykoľvek a kdekoľvek odprezentovať. "My sa nechceme hanbiť za to, čo robíme a ako to robíme," odkázal.

Minister Mičovský v tejto súvislosti apeloval na čistotu vzťahov v jednotlivých zmluvách, a to tak, aby boli podpisované v prospech Slovenska, Lesov SR ale aj v prospech spracovateľov. Práve tí pritom avizované rušenie zmlúv kritizujú a nové vedenie štátneho podniku obviňujú z neprofesionality a nekompetentnosti. Podľa nich absolútne ignoruje a torpéduje všetky základné zásady budovania a udržovania stabilných obchodných vzťahov so slovenskými spracovateľmi.

„Sme presvedčení, že oddeliť zrno od pliev a rozlíšiť spracovateľské subjekty od obchodných a priekupníckych sa dá aj inou cestou, než iba takýmto radikálnym, nekompetentným, neprofesionálnym a zbytočným krokom,“ myslí si prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Karol Vinš. Minister, ako aj Lesy SR im odkázali, že nie je dôvod na paniku, práve naopak, situácia sa pre nich zlepší.

Viac než sto zmlúv

Štátny podnik Lesy SR v pondelok informoval, že sa rozhodol vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu. Celkovo ide o 119 zmlúv, ktoré predpokladali odber približne 3 mil. kubických metrov dreva. „Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní.

Podniku tiež absentujú zdroje na ich úplné naplnenie,“ povedal vtedy generálny riaditeľ podniku Matej Vigoda. Zmluvy sa zrušia po uplynutí výpovednej doby a následne chcú Lesy SR zaviesť transparentný spôsob ich uzatvárania.

Štátny podnik Lesy SR je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodaruje necelých 900-tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí.