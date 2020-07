Slovenskí výrobcovia nápojov chcú, aby sa do roku 2030 prešlo na recyklovateľné obaly

Výrobcovia chcú tiež pracovať na inováciách, ktoré recykláciu zefektívnia.

28. júl 2020 o 20:46 SITA

BRATISLAVA. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku chce dosiahnuť, aby sa do roku 2030 predávali všetky nápoje v obaloch, ktoré bude možné recyklovať alebo kompostovať.

Asociácia to uviedla v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala manažérka spoločnosti Black Apple Marianna Ivanová. Výrobcovia nápojov chcú zároveň pracovať na inováciách, ktoré z hľadiska finančných nákladov zefektívnia recykláciu plastových fliaš či plechoviek.

„Pre náš sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú stopercentne recyklovateľným cenným materiálom, ktorý vieme a chceme použiť pri výrobe nových obalov, nemajú končiť voľne pohodené v prírode alebo na skládke,“ povedala Lucia Morvai, výkonná riaditeľka asociácie.



Asociácia chce dosiahnuť, aby sa do roku 2025 na Slovensku recyklovalo aspoň 25 percent všetkých PET fliaš a plechoviek, uvedených na trh v danom roku.

Výrobcovia tiež vyjadrujú presvedčenie, že napriek ťažkému obdobiu pandémie koronavírusu si krajina nemôže dovoliť poľaviť v snahách zavádzať riešenia, ktoré môžu prispieť k zníženiu dopadov plastových a kovových obalov na životné prostredie.

Chceli by tiež pripraviť výrobcov na plnenie cieľov uvedených v smerniciach Európske únie.



Smernica EÚ o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie stanovila pre členské štáty EÚ na účely recyklácie povinnosť vyzbierať 77 percent plastových nápojových obalov uvedených na trh v danom roku do roku 2025 a 90 percent plastových nápojových obalov do roku 2029.

Smernica zároveň zavádza pre PET fľaše povinnosť zrecyklovať aspoň 25 percent plastových obalov z nápojov od roku 2025 a aspoň 30 percent plastových obalov z nápojov do roku 2030.