Jeden z nových benefitov pre zamestnancov môže byť operatívny lízing

Koronakríza spôsobila, že ľudia chcú viac využívať práve dopravu autom.

28. júl 2020 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Príspevok na osobný operatívny lízing môže byť jednou z foriem benefitov pre zamestnancov. Práve koronakríza spôsobila, že ľudia chcú viac využívať práve dopravu autom.

Na utorkovom stretnutí s médiami to uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Ako priblížila, osobný operatívny lízing znamená, že zamestnanec dostane auto, ktoré si zvolí, a balík služieb. V jednej mesačnej platbe je zahrnuté všetko, čo dané vozidlo môže potrebovať.

Zvýšil sa dopyt po autách

Zamestnávateľ sa do toho môže zapojiť príspevkom. "On môže tento produkt predstaviť svojim zamestnancom, že je to jednoduché, stojí to toľkoto peňazí, takto to vyzerá a my ako tvoj zamestnávateľ ti na neho prispejeme napríklad čiastkou 20 eur mesačne," ozrejmila Čišková.

Súčasne poznamenala, že koronakríza uviazala ľudí do svojich domácností. "Bavíme sa tu čiastočne o zdravotnej kríze a my pozorujeme naozaj zvýšený dopyt zo strany fyzických osôb po autách," skonštatovala.

Na jednej strane podľa nej chcú kupovať jazdené autá po operatívnom lízingu, ale zvyšuje sa dopyt aj po nových autách. "Ľudia sa cítia komfortnejšie, keď sa presúvajú sami, prípadne len so svojou rodinou," podotkla.

Čo zamestnanec ocení

Správne nastavenie benefitov podľa Čiškovej dokáže spoločnostiam zvýšiť spokojnosť a výkonnosť zamestnancov, ale aj efektivitu firmy.

Príspevok na mobilitu radí spomedzi ostatných benefitov, ktoré môže zamestnanec v rámci firmy dostať, na vysokú priečku. Poukázala na to, že na pracovných pohovoroch sa zamestnanec často pýta práve na možnosť dostať služobné vozidlo.

Auto je tak podľa jej slov niečo, čo každý zamestnanec ocení. "A nielen pre svoju vlastnú potrebu, ale aj pre potreby svojej rodiny," zdôraznila.