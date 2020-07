Nissan očakáva prevádzkovú stratu už druhý rok po sebe

Tržby japonskej automobilky klesli o polovicu.

28. júl 2020 o 11:37 TASR

TOKIO. Japonská automobilka Nissan Motor v utorok uviedla, že za aktuálny finančný rok 2020/2021 očakáva prevádzkovú stratu, už druhý rok po sebe. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá brzdí jej snahy prekonať hlboký pokles predaja.

Najväčšia strata od roku 1997

Automobilka vo svojom odhade predpokladá za rok do konca marca 2021 prevádzkovú stratu 3,79-miliardy eur. To bude najväčšia ročná strata v histórii Nissanu, ktorá siaha do roku 1977. Tento odhad je oveľa väčší ako prognóza analytikov, ktorí očakávajú stratu 262,8 miliardy JPY.

Nissan ďalej predpovedá, že jeho tržby v tomto finančnom roku klesnú o 21 % na 7,8 bilióna JPY, globálny odbyt vozidiel sa zníži 16,3 % a čistá strata dosiahne 670 miliárd JPY.

V 1. štvrťroku finančného roka 2020/2021 (apríl-jún) zaznamenala spoločnosť Nissan prevádzkovú stratu 153,9 miliardy JPY. Bola to jej druhá kvartálna strata po sebe po tom, ako v období január-marec zaznamenala stratu 94,8 miliardy JPY.

Tržby klesli o polovicu

A čistá strata za tri mesiace do konca júna 2020 dosiahla 285,6 miliardy JPY po zisku 6,4 miliardy JPY za rovnaké obdobie minulého roka, pričom tržby automobilky klesli o 50,5 % na 1,17 bilióna JPY.

"Spoločnosť pozastavila v uplynulom štvrťroku výrobu v závodoch po celom svete s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19," uviedol Nissan vo vyhlásení. Dodal, že výroba sa už obnovila, ale len v obmedzenom rozsahu, pretože odbyt je menší. Výkon spoločnosti tak aj naďalej ovplyvňuje sťažená podnikateľská klíma, dodala spoločnosť.