Čínska ekonomika sa zotavuje

Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila jej doterajší rating A+.

28. júl 2020 o 11:21 TASR

NEW YORK/ PEKING. Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila doterajší rating Číny a v platnosti ponechala aj výhľad. Agentúra tak reagovala na výrazné zotavenie čínskej ekonomiky z prepadu, ktorý zaznamenala v dôsledku šírenia nového koronavírusu na začiatku roka.

Žiadna zmena v blízkej budúcnosti

Fitch Ratings oznámila, že rating Číny ponecháva na pôvodnej úrovni A+ a naďalej ponecháva aj stabilný výhľad. To znamená, že v najbližšom období Fitch nepredpokladá zmenu ratingu.

Agentúra dodala, že jej najnovšie hodnotenie podporujú dobrá pozícia v oblasti externého financovania, silný makroekonomický výkon a celková veľkosť ekonomiky, ktorá je druhou najväčšou na svete.

Ľudia majú nízke príjmy

Na druhej strane agentúra poukázala na veľké štrukturálne problémy čínskeho finančného sektora či relatívne nízke príjmy na obyvateľa.

Fitch však do veľkej miery reagovala na mimoriadne výrazné zotavenie čínskej ekonomiky v 2. štvrťroku po ťažkostiach v prvých troch mesiacoch roka v dôsledku pandémie. Agentúra teraz očakáva, že za celý rok 2020 by čínska ekonomika mohla vzrásť o 2,7 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s tohtoročným rastom iba na úrovni 1,2 %.

V roku 2021 by sa rast mal zrýchliť na 7,5 % a v ďalšom roku by tempo rastu malo dosiahnuť stabilnejších zhruba 5,5 %. Približne v tomto tempe by ekonomika Číny mala pokračovať v ďalšom období, odhaduje Fitch Ratings.