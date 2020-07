Slováci majú väčší záujem o fairtrade produkty

Z fairtrade produktov slováci najviac siahajú po káve a kakau.

28. júl 2020 o 10:43 SITA

BRATISLAVA. O tovar s certifikáciou Fairtrade je medzi slovenským zákazníkmi záujem, a aj v roku 2019 pokračoval nárast ich predaja. Najviac sa pritom predáva kakao, takmer o polovicu vzrástol aj objem predanej fairtradovej kávy, skokanmi roka sú bavlna a cukor.

Nárast o dve tretiny

Ako ďalej informovala nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko, za fairtradové produkty, ktoré si vlani kúpili slovenskí zákazníci, získali družstvá farmárov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike na fairtradovom príplatku celkovo vyše 324-tis. eur, čo je o približne dve tretiny viac ako v roku 2018.



„Rastúce predaje znamenajú väčšiu podporu pre pestovateľov týchto surovín v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Len za fairtradový tovar predaný v SR dostali vlani - okrem ceny, ktorá skutočne pokrýva náklady ich práce - tiež Fairtradový príplatok v objeme viac ako 320-tis. eur.

Zisk ide na podporu projektov

To sú peniaze, ktoré môžu použiť na projekty, ako sú budovanie studní, škôl a zdravotníckych zariadení, doprava, investície do efektívnejšieho pestovania a rad ďalších," uviedla riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková.



Na Slovensku sa v uplynulom roku predalo 310 ton fairtradovej kávy, čo je o 43 % viac ako v roku 2018. Z tohto množstva by sa dalo pripraviť vyše 29 miliónov šálok espressa. O 58 % vzrástla medziročne na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa, predalo sa ho celkovo 1019 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek. Skokový nárast o 264 % zaznamenali na Slovensku predaje fairtradovej bavlny, darilo sa aj predaju fairtradového čaju a fairtradového trstinového cukru.

Spravodlivá výkupná cena pod nálepkou Fairtrade

Známka Fairtrade označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International.

Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie.

Nákupom výrobkov s takýmto označením zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v rozvojových krajinách. Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a svojich komunít.