Ministerstvo chce zakázať rozpočtovanie daní, ktoré nie sú súčasťou oficiálnych prognóz

Rezort financií avizuje prípravu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

28. júl 2020 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Rozpočtovanie daňových a odvodových príjmov, ktoré nie sú súčasťou oficiálnych vládnych prognóz, by sa malo stať minulosťou.

Rezort financií totiž avizuje prípravu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorej sa má vylúčiť možnosť, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy.

Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely, ktorý by sa do pripomienkového konania mal dostať už v auguste.



Práve tento postup bol pritom zo strany súčasnej vládnej garnitúry často kritizovaný pri pôsobení predchádzajúcich vlád.

Tie totiž do rozpočtu schvaľovali stámiliónové rezervy na prípadný lepší vývoj v daniach a odvodoch oproti posledným oficiálnym prognózam, čo im následne umožňovalo v samotnom rozpočtovom roku používať tieto nadpríjmy na financovanie rôznych opatrení.



Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy má pritom podľa predbežnej informácie sprehľadniť aj narábanie s rozpočtovými rezervami, keď sa má zamerať najmä na úpravu pravidiel ich tvorby a použitia a taktiež hospodárenia s nimi.

Návrh novely sa však dotkne aj podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív.