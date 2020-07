Úsek D1 z Turian do Hubovej sľubuje štát odovzdať v roku 2029

Technicky a finančne je to mimoriadne náročná stavba s tunelmi Korbeľka a Havran.

BRATISLAVA. Jediný stále nerozostavaný úsek na diaľnici D1 medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami Turany - Hubová by mohol byť vybudovaný a odovzdaný do užívania motoristom predbežne do roku 2029.

Pre agentúru SITA to v rozhovore potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Jaroslav Kmeť.

V takom prípade by vlastne dovtedy mala byť dokončená aj hlavná domáca diaľnica medzi dvoma najväčšími mestami krajiny.

V súčasnosti štyri rozostavané úseky na D1 pri Žiline, Ružomberku a Prešove by mali totiž dokončiť, aj keď zväčša s meškaním, postupne do roku 2023.

K úplnému dokončeniu diaľnice medzi Bratislavou a Košicami je potrebné postaviť ešte druhú (ľavú) rúru v tuneli Branisko na úseku D1 Beharovce - Fričovce.

"Nechceme si už dávať nereálne ciele, radšej hovoríme o reálnom stave. Berúc do úvahy všetky riziká, táto stavba by mohla byť uzavretá a odovzdaná do užívania do roku 2029," povedal Kmeť o pripravovanom úseku D1 Turany - Hubová.

"Z toho potom aj vyplýva spojazdnenie celej diaľnice až do Košíc. Ťažko hovoriť, čo sa stane, či zase nebudú nejaké geologické problémy. Potrebné je však dobudovať aj v súčasnosti rozostavané úseky a druhú tunelovú rúru Braniska, ktorá je v príprave," uviedol rezortný štátny tajomník. Viaceré termíny dokončenia D1 medzi Bratislavou a Košicami z minulosti sa neskôr ukázali ako nereálne.

Najproblematickejší je práve plánovaný úsek Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra. Technicky a finančne je to mimoriadne náročná stavba s tunelmi Korbeľka a Havran.

S výstavbou tohto úseku by sa podľa predpokladov mohlo začať v roku 2022, verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa sa ešte ani nezačalo. Pokiaľ ide o zdroje financovanie, do úvahy by mohol pripadať projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP).

"Tam sa ešte neukončila projektová príprava," povedal Kmeť o úseku Turany - Hubová. Momentálne projekt stojí preto, že sa robí takzvaná vodná EIA, čiže vplyvy dopadov na vodu. Obce, ktoré čerpajú z vodného zdroja pitnú vodu, sa obávajú, že o ňu prídu," poznamenal Kmeť.

Z posudzovania vplyvov podľa neho vyšiel ako najvhodnejší a najmenej zaťažujúci prvok na životné prostredie tunelový variant.

"Obce podali rozklady, momentálne je to na súde od roku 2018 a súdne konanie ani nezačalo. Národná diaľničná spoločnosť je schopná sa prispôsobiť akémukoľvek riešeniu, no všetky odklony od pôvodných plánov spôsobujú meškanie," upozornil.



Najskôr je podľa štátneho tajomníka potrebné ukončiť prípravu, pričom NDS môže konať len v medziach zákona. "Plánujeme, že úsek Turany - Hubová by mal byť dokončený do roku 2029, ak pôjde príprava podľa plánu a nebudú uplatňované revízne postupy v konaniach," podotkol Kmeť. S dokončením tohto úseku sa predtým uvažovalo v roku 2026, ak by načas vyhlásili tender a vybrali zhotoviteľa. "Budeme sa snažiť akcelerovať prípravu, ale nevieme odhadnúť túto fázu," dodal štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou skôr cez severné Maďarsko ako po Slovensku.

Diaľnicu M30 medzi Miškovcom a maďarsko-slovenskou štátnou hranicou pri Košiciach v dĺžke takmer 57 kilometrov plánujú Maďari dokončiť v roku 2021 a úsek M15 Hegyeshalom - Rajka neďaleko Bratislavy v dĺžke 15 kilometrov chcú rozšíriť na štyri jazdné pruhy do konca roka 2020.