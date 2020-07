Sulík vyhlásil súťaž o Inovatívny čin roka 2019

Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 30. septembra.

27. júl 2020 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh inovatívny výrobok či službu, sa od pondelka môžu prihlásiť do súťaže o cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019.

Ako ďalej informoval vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, aj takýmto spôsobom chcú pomôcť podnikaniu na Slovensku. "Na Slovensku sa všeobecne výrazne ťažšie podniká ako 15 rokov dozadu a pre inovácie to platí obzvlášť," skonštatoval. Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 30. septembra.



Súťaž po prvýkrát vyhlásili v roku 2008, doteraz do nej prišlo viac ako 370 prihlášok a v cenách rozdali okolo 161 tisíc eur. Ako doplnil riaditeľ Sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Artur Bobovnický, prihlásiť sa do nej môžu právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike.

Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií výrobkov, technologických inovácií a inovácii v oblasti služieb.



Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, či spoločnosť, vplyv na trh, ďalej vplyv na podnikateľskú činnosť, vplyv na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu.