Bratislavské letisko a cestovky začali letnú charterovú sezónu

Sezóna sa pre pandémiu začala o dva mesiace neskôr ako vlani.

27. júl 2020 o 9:42 (aktualizované 27. júl 2020 o 10:21) SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika a cestovné kancelárie začali tohtoročnú letnú charterovú sezónu v porovnaní s minulým rokom takmer o dva mesiace neskôr.

Dôvodom boli opatrenia proti pandémii koronavírusu, počas ktorých boli civilné pravidelné a charterové lety zakázané od polovice marca do júna.

Článok pokračuje pod video reklamou

Naplánovaných je cez 300 letov

Ako v pondelok informoval riaditeľ leteckého obchodu a strategického marketingu bratislavského letiska Radek Zábranský, v aktuálnej letnej sezóne majú naplánovaných predbežne len 308 charterových letov, čo je o 87 percent menej ako minulý rok, keď najväčšie domáce letisko vybavilo 2 345 letov pre dovolenkárov.

Súvisiaci článok Dopyt po letoch vo svete v malých obchodných lietadlách narastá Čítajte

Prvé dva charterové lety s turistami vybavilo bratislavské letisko už v sobotu 25. júla do cyperskej Larnaky a na grécky ostrov Rodos. Do tých istých destinácií odleteli v pondelok ráno ďalší turisti. Cestovať na dovolenku k moru s cestovnými kanceláriami je možné aj do Iraklionu na gréckom ostrove Kréta.

Rodos, Cyprus aj Kréta

Charterové lety zabezpečujú tri letecké spoločnosti, potvrdených je zatiaľ 94 letov - AirExplore má v pláne 56 letov na Rodos, Krétu a do Larnaky, Cyprus Airways 20 letov do Larnaky a Smartwings 18 letov na Rodos a Krétu. Vlani patrili medzi najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov Turecko a Egypt, letecké spojenie s týmito krajinami, podobne ako s Tuniskom, však momentálne nie je stále povolené.

Riaditeľ cestovnej kancelárie TIP Travel Juraj Vitko povedal, že letnú sezónu začali po historicky najťažšom období. "Cyprus bude mať viac rotácií počas týždňa, je možnosť aj predĺžených pobytov na jedenásť, dvanásť dní. Ostatné destinácie budú klasické na sedem nocí, osem dní," uviedol Vitko.

Vybrali podľa neho štatisticky najbezpečnejšie destinácie, kde sú riziká nakazenia prakticky nulové. "Grécke ostrovy sú izolované od pevniny, kde sa nejaké prípady ochorenia v posledných dňoch ešte vyskytli. Ostatné destinácie sme tento rok zatiaľ nezaradili, priorita je bezpečnosť pasažierov," dodal Vitko. Okrem bratislavského letiska bude TIP Travel organizovať už len lety na Cyprus z Košíc.

Pokles o 70 percent

Radek Zábranský informoval, že letná charterová sezóna je najdôležitejšie obdobie pre letisko z hľadiska prevádzky. "V posledných dvoch rokoch sme od júna do septembra vždy vybavili zhruba milión cestujúcich a uskutočnilo sa zhruba dva a pol tisíca letov," uviedol. Tohtoročná letná sezóna bude závisieť od toho, či si cestovné kancelárie budú doobjednávať ďalšie lety na základe záujmu ľudí cestovať.

"Cestujúci, ktorí chcú lietať, nech prídu a odletia na dovolenku, pretože nie je dôvod obávať sa. Najzaujímavejšie destinácie podľa minulého a predminulého roku, to znamená, Turecko a Egypt sa zatiaľ lietať nemôžu," podotkol Zábranský s tým, že tieto krajiny sú nahradené inými, ako Grécko, Cyprus, prípadne ďalšie, kam je možné lietať.

Bratislavské letisko vybavilo v prvom polroku tohto roka celkovo 293-tisíc cestujúcich, čo je medziročne menej o 69 %. Za celý rok by malo letisko vybaviť podľa odhadov predbežne 600-tisíc pasažierov, čo je tretina z vlaňajších viac ako dvoch miliónov ľudí.

Reštart leta

Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes označil oneskorený začiatok charterových letov za reštart leta.

"Ak sa niekto pýta, či je alebo nie je vhodné cestovať, na to odpovedám, že nie je otázka, či cestovať, ale či sa ľudia dokážu správať zodpovedne. Či dokážu dodržiavať všetky nariadenia, odporúčania kompetentných orgánov a takto ochrániť seba aj svoje okolie," povedal Berkes.

Pokiaľ podľa neho ľudia budú dodržiavať bezpečnostné opatrenia a odporúčania, tak môže byť aj cestovanie bezpečné. "Cestovné kancelárie dokážu kontrolovať celý priebeh dovolenkovania klientov. Tým, že si prenájmu charterové lety, zabránia tomu, aby v lietadlách boli pasažieri iných národností. Dokážu mať kontrolu nad transfermi z letiska do hotela, dokážu kontrolovať a monitorovať služby v hoteloch a tak ochrániť svojich klientov," poznamenal Berkes. Očakáva, že pribudnú aj ďalšie destinácie aj v prípade Turecka a Egypta.