Amazon, Google a Wish odstránili neonacistické produkty

Google odstránil rasistický obsah aj z ponuky Google Books a Google Play.

25. júl 2020 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosti Amazon, Google a Wish odstránili po vyšetrovaní BBC Click zo svojich ponúk neonacistické a rasistické produkty, informuje spravodajský portál BBC. V predaji mali zástavy, knihy i ďalší tovar, pričom algoritmy na Amazone a Wish pri vyhľadaní jednej položky odporúčali aj ďalšie. Všetky tri spoločnosti sa pritom pre BBC vyjadrili, že rasistické produkty sú na ich platformách zakázané.

Oren Segal z Ligy proti hanobeniu (ADL) sa v tejto súvislosti vyjadril, že všetky tri spoločnosti musia "mať neustále navrch v súvislosti s tým, čo odporúčajú ich algoritmy" a tie treba "naučiť zodpovednosti".

Jedným z produktov na Amazone bola rasistická zástava s keltským krížom, ktorý je podľa ADL jedným z najčastejších symbolov rasistov. Jeden nakupujúci pri nej v júni nechal odkaz, "Toto je neonacistická zástava. Amazon by z toho nemal profitovať", no iný poznamenal, že sa hodí na pochody a poďakoval firme, že "to umožnila". Algoritmy Amazonu navyše odporúčali aj ďalšiu kontroverznú zástavu, ktorú si ľudia "často kupovali" spolu s tou prvou. Oba symboly mal pritom na sebe napríklad aj strelec z novozélandského Christchurchu, ktorý v roku 2019 zabil 51 ľudí. Medzi ďalšími produktami sa objavil aj obrázok horiacej dúhovej vlajky, akú používa LGBT komunita. Amazon už medzičasom všetky spomínané položky odstránil.

Online predajca Wish po upozornení od BBC odstránil produkty s tematikou Ku-klux-klanu. Ten zas ako súvisiace produkty odporúčal kuklu a keltský kríž.

Amazon, Google aj Wish ponúkali aj produkty súvisiace s krajne pravicovým hnutím Boogaloo. Všetky tri tento obsah po upozornení stiahli.



