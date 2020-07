Poľnohospodári chystajú výzvu politikom pre vyššie nájmy za pôdu

Výzvu podpísalo už sto štatutárov poľnohospodárskych podnikov.

24. júl 2020 o 11:26 (aktualizované 24. júl 2020 o 12:26) TASR

BRATISLAVA. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) pripravuje verejnú výzvu politikom, ktorá súvisí s návrhom dodatkov Slovenského pozemkového fondu (SPF) o zmene výšky nájmu za poľnohospodársku pôdu.

Informoval o tom predseda SPPK Emil Macho a členovia predstavenstva SPPK. Výzvu podľa Macha za uplynulých 24 hodín podpísalo už 100 štatutárov poľnohospodárskych podnikov.

Nanútené dodatky k zmluvám

"Pripravujeme výzvu pre predsedu vlády, predsedu Národnej rady (NR) SR, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, generálnu riaditeľku SPF a ministra pôdohospodárstva, v ktorej chceme odsúdiť spôsob, akým nám boli nanútené dodatky k nájomným zmluvám zasielaným od SPF. Chceme politikov s podporou stoviek poľnohospodárov vyzvať na verejnú diskusiu, akým spôsobom nastavovať výšku nájomného za pôdu od SPF," uviedol Macho.

"Nemôžeme akceptovať, aby nám bol v živých zmluvách menený spôsob výpočtu nájomného. Je najvyšší čas, aby sa slovenskí poľnohospodári spojili a verejne dali najavo, že pokiaľ tu chceme hovoriť o potravinovej sebestačnosti, tak takéto veci nie sú pre nás akceptovateľné. Apel smerom k politikom pripravujeme spoločne pre dobro slovenského vidieka a dobro slovenského poľnohospodára," dodal ďalej Macho.

S požiadavkami nesúhlasia

Najväčšia agropotravinárska samospráva v SR podľa Macha zásadne nesúhlasí s požiadavkou Slovenského pozemkového fondu zmeniť spôsob výpočtu nájmu za užívanie poľnohospodárskej pôdy v správe SPF.

Fond pod hrozbou vypovedania nájomných zmlúv žiada poľnohospodárov, aby podpísali nové dodatky už existujúcich zmlúv a tým akceptovali výpočet nájomného nie podľa bonity pôdy (doterajší spôsob výpočtu nájomného), ale podľa tzv. obvyklej výšky nájmu.

Do výzvy, ktorá má zabrániť nežiaducim zmenám, sa podľa Machových slov zapájajú samotní poľnohospodári. Podpisujú list z dielne SPPK.

Podpisom vyjadrujú svoj zásadný nesúhlas so zavedením obvyklej výšky nájomného a so zmenou nájomného počas agronomického roka so spätným pôsobením k 1. januáru, ktorá nezodpovedá skutočnej trhovej hodnote nájmu v jednotlivých katastrálnych územiach Slovenska a ktorá je vynucovaná štátnym orgánom pod nátlakom ukončenia nájomných vzťahov.

Informoval, že list posielala SPPK 23. júla a počas necelých 24 hodín ho zatiaľ podpísalo 100 poľnohospodárskych podnikov.

Chce vyzbierať čo najviac podpisov

Komora chce vyzbierať čo najviac podpisov a následne ich pripojiť k verejnej výzve politikom s cieľom nastoliť odbornú diskusiu k tejto téme a zmeniť rozhodnutie Slovenského pozemkového fondu o uplatňovaní obvyklej výšky nájmu.

Macho zdôraznil, že poľnohospodári zároveň žiadajú, aby sa začala verejná odborná diskusia o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.

Predseda SPPK pripomenul, že SPPK upozornila na neštandardné konanie SPF už 15. júla počas mimoriadneho tlačového brífingu pred Úradom vlády SR, ktorého sa zúčastnilo približne 40 poľnohospodárov z viacerých regiónov Slovenska.

Zároveň podala podnet na Protimonopolný úrad SR. Dôvodom je podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia SPF na trhu.

Pripravovaná pomoc pre farmárov

Upozornil, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) na brífingu minulý týždeň pred Úradom vlády SR avizoval pripravovanú pomoc pre farmárov a potravinárov vo výške 110 miliónov eur pre tento rok. Podľa SPPK však ide v skutočnosti o 80 miliónov eur nižšiu sumu, ako dostali poľnohospodári a potravinári vlani.

Macho podčiarkol, že predstavenstvo SPPK na piatkovom mimoriadnom rokovaní prijalo s veľkým znepokojením aj tohtotýždňovú informáciu o tom, že minister Mičovský ani jeho štátny tajomník sa v pondelok (20. 7.) nezúčastnil na kľúčovom rokovaní Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli.

Európski ministri podľa Macha diskutovali o pripravovaných zásadných stratégiách pre európskych poľnohospodárov a potravinárov - o stratégii Farm to Fork, Green Deal, Next Generation, ale aj o základných tézach členských krajín k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike, ako sú ekoschémy, viazané platby, stropovanie, presuny medzi piliermi.