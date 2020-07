Zrušenie doplatkov za lieky zníži konkurenciu medzi poisťovňami, tvrdí analytik

23. júl 2020

BRATISLAVA. Zrušenie doplatkov za lieky pre ohrozené skupiny zníži konkurenciu medzi zdravotnými poisťovňami.

Pre agentúru SITA to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský. Ide podľa neho o málo spomínaný negatívny aspekt tohto opatrenia. Zdravotné poisťovne totiž využívajú práve vracanie doplatkov za lieky ako jeden z benefitov.



Zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov, deti do šiestich rokov a ZŤP nie je podľa Vlachynského príliš adresné. Ako konštatoval, len každý 12. dôchodca na Slovensku je ohrozený chudobou. Miera ohrozenia dôchodcov chudobou je u nás druhá najnižšia v Európskej únii. Podobne väčšina detí vyrastá v rodinách, ktoré nemajú materiálne problémy. Analytik tiež upozornil, že na tieto skupiny sa naviac už dnes vzťahujú ochranné limity na doplatky, s maximom pár desiatok eur za štvrťrok.



"Slováci sa musia rozhodnúť. Buď budeme mať zdravotníctvo, ktoré sľúbi všetko všetkým zadarmo, alebo budeme mať solidárny systém, ktorý sa sústredí na katastrofické prípady - vážne ochorenia, drahé špičkové lieky a zákroky a skutočne zraniteľné skupiny. Oboje mať nemôžeme, pretože by sme museli žiť vo svete nekonečných zdrojov," povedal Vlachynský. Ak podľa neho systém zaplatí každé euro na sirup na kašeľ pre deti poslancov, či výsluhových dôchodcov, ostane menej zdrojov pre liečbu rakoviny, či vzácnych ochorení.



O tom, že sa budú rušiť doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP informoval v polovici júla predseda parlamentu Boris Kollár.