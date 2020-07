K štartovacej minimálnej mzde majú výhrady aj zamestnávatelia

Úrad vlády odporúča Krajniakovi, aby prehodnotil návrh na zavedenie štartovacej mzdy.

23. júl 2020 o 15:11 SITA

BRATISLAVA. S návrhom na zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných počas najviac jedného roka sa nestotožňujú ani samotní zamestnávatelia.

"Do budúcna ju nepovažujeme za zlý nápad, avšak myslíme si, že v momentálnej situácii nie je uplatniteľná, keďže je kríza a zamestnávatelia majú problém udržať aktuálnu zamestnanosť," uviedla vo svojej pripomienke k návrhu novely zákona o minimálnej mzde Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Štartovacia minimálna mzda podľa asociácie vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je dostatočne motivujúcim nástrojom pre zamestnávateľa, aj vzhľadom na to, že ide len o dočasné opatrenie uplatniteľné na pôvodne dlhodobo nezamestnaného najviac jeden rok.

"Je potrebné vyriešiť aj otázku súladu s Ústavou SR a možnej diskriminácii," upozorňuje AZZZ. Zamestnávatelia sa obávajú možnej diskriminácie zamestnanca pri odmeňovaní, keďže zamestnanec má právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.

"Nie je teda prípustná diferenciácia zamestnancov z pohľadu ich predchádzajúceho sociálneho statusu," zdôraznila asociácia. Varujú tiež pred vznikom potenciálnej fluktuácie, tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa rotáciou mzdovo „zvýhodnenej“ časti zamestnancov.



Úrad vlády odporúča ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), aby prehodnotil návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných. Tá by mala od začiatku budúceho roka predstavovať 75 percent z minimálnych hrubých zárobkov, čo by v roku 2021 tvorilo 465 eur mesačne.

"Zavedenie tohto inštitútu môže byť podľa nášho názoru vnímané ako porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v odmeňovaní za vykonávanie tej istej práce alebo práce rovnakej hodnoty, resp. činnosti rovnakej náročnosti," odkázal úrad vlády ministerstvu práce počas pripomienkového konania.

Nižšia suma štartovacej minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí boli najmenej dvanásť mesiacov vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, by mohla byť podľa úradu vlády v rozpore s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu zakotvenú v Zákonníku práce.



"Predmetný inštitút vytvorí v praxi dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu, pričom tu absentuje zohľadnenie kvalifikácie, praxe alebo stupeň náročnosti vykonávanej práce," varuje úrad vlády.

Rozhodujúcim kritériom, či sa zamestnanec ocitne v tzv. znevýhodnenej pozícii, má byť výhraden dĺžka jeho zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. "Upozorňujeme aj na prípadný rozpor so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou," uvádza sa v pripomienke.

V praxi totiž môže podľa úradu vlády nastať situácia, že jeden zamestnanec bude odmeňovaný štartovacou minimálnou mzdou, keďže bol viac ako rok nezamestnaný, a druhý zamestnanec bude odmeňovaný klasickou sumou minimálnej mzdy, lebo bol nezamestnaný len o jeden deň kratšie.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak navrhuje, aby sa hrubá minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 580 eur na 620 eur. V čistom by tak zamestnanci pracujúci za minimálnu mzdu mali od začiatku budúceho roka zarábať 506 eur, čo je o 30 eur viac ako v tomto roku.

Šéf rezortu práce tak reaguje vlastným návrhom na to, že sa zamestnávateľom a odborárom na spoločných rokovaniach do 15. júla tohto roka nepodarilo dohodnúť na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Návrh novely zákona o minimálnej mzde, ktorý stanovuje najnižšie hrubé zárobky na rok 2021 na sumu 620 eur, rezort práce minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

"Minimálna mzda sa bude týkať 121-tisíc 600 ľudí," povedal minister na minulotýždňovej tlačovej besede. Títo ľudia si tak podľa neho v čistom prilepšia o 360 eur ročne.



Rezort práce chce tiež zaviesť tzv. štartovaciu hrubú minimálnu mzdu vo výške 75 % z minimálnych hrubých mesačných zárobkov, v budúcom roku by išlo o sumu 465 eur. V čistom vyjadrení by štartovacia minimálna mzda dosiahla 404 eur. Túto minimálnu mzdu môžu podľa navrhovanej novely dostávať dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako jeden rok.

Štartovaciu minimálnu mzdu by mohlo podľa Krajniaka počas najviac jedného roka poberať 62,6-tisíca dlhodobo nezamestnaných. Ak si tieto osoby nájdu prácu, po roku poberania štartovacej minimálnej mzdy prejdú na minimálnu mzdu vo výške 100 % minimálneho zárobku, teda na klasickú minimálnu mzdu.