USA si objednali od Pfizeru a BioNTechu sto miliónov vakcín na COVID-19

Američania zaplatia za vakcíny takmer dve miliardy dolárov.

22. júl 2020 o 15:01 TASR

NEW YORK. USA zaplatia americkému farmaceutickému koncernu Pfizeru a nemeckej biotechnologickej firme BioNTech takmer 2 miliardy USD (1,75 miliardy eur) za 100 miliónov dávok ich potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu.

Obe spoločnosti informovali o dohode s americkými úradmi v stredu, čo výrazne podporilo ich akcie.

Ak klinické testy ukážu, že vakcína, ktorú Pfizer a BioNTech spoločne vyvíjajú, je bezpečná a efektívna a získa povolenie regulačných úradov, firmy vyprodukujú a dodajú USA 100 miliónov dávok za 1,95 miliardy USD.

Článok pokračuje pod video reklamou

V rámci dohody môžu Spojené štáty neskôr získať ďalších až 500 miliónov dávok vakcíny, uviedlo americké ministerstvo zdravotníctva.

V prípade, že budú prvé testy úspešné, firmy chcú začať so schvaľovacím procesom už v októbri. Prvé dávky by moli byť dodané v poslednom kvartáli tohto roka, ak vakcína získa núdzové povolenie. Občania USA by mali vakcínu dostať zadarmo.

Pfizer a BioNTech už predtým oznámili, že chcú začať koncom júla s rozsiahlym testovaním vakcíny, na ktorom by sa malo zúčastniť 30 000 ľudí, ak to schvália regulačné úrady. Nedávno tiež podpísali dohodu s britskou vládou na dodávku 30 miliónov vakcín.

Akcie Pfizeru v predburzovom obchodovaní vzrástli o vyše 4 % a akcie BioNTech vyskočili o 6 %.

(1 EUR = 1,1443 USD)