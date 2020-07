Ryanair obnovuje z Bratislavy ďalšie lety do Británie

Pravidelné lety po koronapauze prevádzkuje Ryanair dvakrát týždenne.

22. júl 2020 o 11:16 SITA

BRATISLAVA. Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave je možné letieť do ďalších troch destinácií vo Veľkej Británii - od stredy do Manchesteru, od štvrtka aj do Birminghamu a Edinburgu.

Pravidelné lety po koronapauze prevádzkuje nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair dvakrát týždenne. Ako v stredu informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, letecké spojenie do anglického Manchesteru bude fungovať v stredu a piatok, do Birminghamu vo štvrtok a v sobotu a do škótskej metropoly Edinburgh vo štvrtok a v nedeľu.



"Lety z destinácií vo Veľkej Británii sú umožnené po zákaze letov z dôvodu pandémie koronavírusu od pondelka 20. júla," uviedla Ševčíková.

Ryanair už začal prevádzkovať letecké spojenie medzi Bratislavou a letiskom Londýn - Stansted a ďalšia nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air obnovila lety na letisko Londýn - Luton.

Hlavné mesto Slovenska má tak spolu päť pravidelných liniek do Veľkej Británie.



"Cestujúci, ktorí využívajú pravidelné linky z bratislavského letiska do írskeho Dublinu, už nebudú musieť absolvovať po prílete do Írska povinnú domácu karanténu," upozornila Ševčíková.

"Počet letov medzi Bratislavou a Dublinom zvyšuje dopravca Ryanair od augusta zo súčasných troch letov na päť letov týždenne. Lietať z letiska M. R. Štefánika do Dublinu a späť bude každý deň okrem pondelka a soboty," dodala hovorkyňa.