Nákladné autá začali testovať nový most v Janove

Nový most je náhradou za viadukt, ktorého časť sa pred dvoma rokmi zrútila.

20. júl 2020 o 10:56 TASR

JANOV. Nákladné automobily začali v nedeľu v talianskom meste Janov testovať nový diaľničný most - náhradu za viadukt, ktorého časť sa zrútila pred dvoma rokmi, pri čom zahynulo 43 ľudí.

Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.

Testy majú podľa Sky News trvať až šesť dní. Nákladné automobily absolvujú niekoľko prejazdov mosta s cieľom preveriť, ako jeho konštrukcia odoláva rôznym typom zaťaženia.

Nový most navrhol svetoznámy taliansky architekt Renzo Piano pochádzajúci z Janova a do prevádzky by mal byť uvedený v auguste.

Zrútený železobetónový Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický počin, sa stal symbolom spájajúcim dve časti talianskeho prístavného mesta Janov.

Morandiho viadukt sa zrútil 14. augusta 2018, pričom z výšky 45 metrov do údolia spadli desiatky osobných a nákladných áut. Pád mosta je považovaný za celoštátnu traumu, ktorá poukázala na biedny stav infraštruktúry v celom Taliansku.