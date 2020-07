Poisťovne chcú s vládou rokovať o sektorových daniach

Daň z neživotného poistenia podľa finančných poradcov výrazne zasiahla poisťovníctvo.

19. júl 2020 o 19:15 TASR

BRATISLAVA. Poisťovne by chceli s vládou rokovať o sektorových daniach. Týka sa to najmä 8-percentnej dane z neživotného poistenia, ktorá mala vplyv aj na ceny niektorých poistných produktov. Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti o jej zrušení s poisťovňami nerokuje. Možné zmeny by sa však mohli uskutočniť v rámci daňovo-odvodovej reformy, na ktorej už začal rezort pracovať.

Zavedenie dane z neživotného poistenia vo výške 8 % podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) výrazne zasiahlo poisťovníctvo. "Jej zavedenie nepodporujeme, mala jednoznačne negatívny vplyv na zdraženie poistenia klientov. Podľa našich informácií k tomuto kroku pristúpilo viacero relevantných poisťovní na trhu s tým, že daň zohľadnili vo výške, v akej bola stanovená štátom, teda 8 %," priblížila generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová, ktorá tiež očakáva, že vláda túto daň prehodnotí.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) uviedla, že vyčísliť vplyv dane z poistenia sa presne nedá. "Vzhľadom na to, že daň bola zavedená retroaktívne aj na už existujúce zmluvy, museli poisťovne pomerne zložitým spôsobom upravovať výslednú cenu za poistenie tak, aby obsahovala okrem vlastného poistného aj daň. Vychádzali pritom hlavne z profitability svojich produktov a podľa toho upravovali poistné (bez dane) tak, aby to klient pocítil čo najmenej," vysvetlila pre TASR generálna riaditeľka SLASPO Jozefína Žáková.

Podľa jej slov pri produktoch, ktoré boli dlhodobo stratové, ako napr. havarijné poistenie motorových vozidiel, museli poisťovne väčšinou daň z poistenia v plnom rozsahu premietnuť do ceny pre klienta. "Inak by neboli schopné plniť záväzky, ktoré im z poistných zmlúv vyplývajú. Je však nutné pripomenúť, že na zmenu ceny poistenia nemala vplyv len daň z poistenia. Poisťovne museli zohľadniť aj iné faktory, ktoré cenu poistenia ovplyvnili, napríklad rastúce ceny práce, náhradných dielcov vozidiel a podobne," vysvetlila Žáková. Okrem toho na cenu poistenia má vplyv aj škodovosť klienta v predošlých rokoch. "Preto aj zmena ceny za poistenie po zavedení dane z poistenia mohla byť pre každého klienta iná a nedá sa teda jednoznačne určiť, o koľko sa zvýšila cena poistenia pre daň," povedala Žáková.

SLASPO však chce s vládou rokovať o zmenách v daniach. Asociácia uviedla, že komunikuje s novou vládou od jej vzniku. "Jednou z vecí, ktoré by sme radi riešili, sú aj sektorové dane uvalené na poisťovníctvo, kam patrí daň z poistenia, ale napríklad aj osobitný odvod z regulovaných odvetví," doplnila Žáková. SLASPO je presvedčená, že zrušenie týchto sektorových daní by pomohlo ozdraviť podnikateľské prostredie. "Hlavne by však prinieslo úžitok poistníkom na Slovensku, medzi iným aj možné zníženie poistného v niektorých produktoch. Samozrejme, okrem tých, v ktorých je kombinovaný ukazovateľ, t. j. pomer nákladov a výnosov nad 100 %," doplnila Žáková.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) pre TASR uviedol, že vláda plánuje v súlade s programovým vyhlásením vlády postupne otvárať aj jednotlivé daňové zákony. "V súčasnosti sa práve pozeráme na to, ako nastaviť daňový mix. Takže je možné, že aj toto bude otázkou, o ktorej budeme debatovať. V tomto momente však neplánujeme nejaké konkrétne zmeny," uviedol v súvislosti s daňou z neživotného poistenia Heger.

Čoskoro by podľa jeho slov mala byť predstavená daňovo-odvodová reforma. "Momentálne na nej pracujeme interne na ministerstve. Potrebujeme si prepočítať jednotlivé varianty ako ďalej, len čo budeme mať nejaké jasné kontúry, tak ich budeme komunikovať navonok," dodal Heger.