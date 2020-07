Kmotrík nerozumie záverom vlády, dokumenty riešia právnici

Podpredseda vlády tvrdí, že zmluvy z roku 2013 a 2016 sú neplatné.

17. júl 2020 o 13:08 TASR

BRATISLAVA. Majiteľ spoločnosti NFŠ a. s., ktorá vlastní Národný futbalový štadión v Bratislave, Ivan Kmotrík nerozumie vyjadreniam niektorých členov vládneho kabinetu a záverom analýzy, ktorú v stredu prezentoval podpredseda vlády Štefan Holý.

Kmotrík tak pre TASR reagoval na rozhodnutie vlády neodkúpiť od neho štadión a žiadať vrátiť peniaze, ktoré už spoločnosti štát vyplatil.

"Všetky závery aj dokumenty, ktoré máme k dispozícii, už skúmajú naši právnici. Ak sa vláda bude držať zverejnených analýz a prezentovaného postupu, tak už teraz identifikovali potenciálne spáchanie niekoľkých trestných činov," povedal Kmotrík.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiaden signál ani návrh

Predseda predstavenstva NFŠ Pavel Komorník poznamenal, že NFŠ a. s. už niekoľko mesiacov vyzývala jednotlivých relevantných zástupcov vlády na diskusiu o ďalšom postupe vo vzťahu k štátu, ale nedostala od štátnych orgánov žiadny signál, návrh či otázku.

Súvisiaci článok Štát od Kmotríka neodkúpi Národný futbalový štadión Čítajte

"Príslušní členovia vlády pritom dobre vedia, že presne pre neistotu v súvislosti s ďalším postupom štátu nám financujúce banky stále neuvoľnili viac ako polovicu finančných prostriedkov na dofinancovanie úhrady faktúr firiem a živnostníkov, ktorí NFŠ skutočne postavali. Vláda SR vlastne napriek tejto situácii efektívne posiela NFŠ a. s. do konkurzu," uviedol Komorník.

Zdôraznil, že spoločnosť sedem rokov pod prísnym dohľadom a kontrolou v dobrej viere postupovala presne podľa zmlúv, ktoré má so štátom podpísané.

"Rovnako tak podľa nich postupoval aj štát, ktorý ich teraz chce vyhlásiť za neplatné, pričom sa tak deje bez akéhokoľvek nášho zavinenia," tvrdí Komorník. Štátna pomoc, ktorá bola pre NFŠ odsúhlasená a zmluvne definovaná, prešla podľa neho komplexnou kontrolou a schvaľovacím procesom, na konci ktorého bol súhlas samotnej Európskej komisie.

"Vláda veľmi dobre vie, že má v rukách právoplatné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá zreteľne potvrdila, že takýto štadión nedokáže pre súkromného investora zarobiť peniaze na prefinancovanie celej jeho výstavby, a preto štátnu pomoc vo výške desiatok miliónov eur schválila," poznamenal Komorník.

K dispozícii je podľa jeho slov kompletná zmluvná dokumentácia, ktorú, ako tvrdí, overili a odobrili renomované autority a nebola nikým spochybnená.

"Boli sme pripravení do posledného detailu zdokumentovať všetky položky, zmluvy, dodatky, skrátka celú agendu týkajúcu sa štadióna. Tak isto ako sme to v minulosti už viackrát aj urobili. Zjavne o to nebol záujem, tým pádom sa k slovu podľa všetkého už dostanú iba právnici," skonštatoval Komorník.

Štát štadión neodkúpi

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že štát neodkúpi od Kmotríka Národný futbalový štadión.

Poukázal na to, že zmluvy z roku 2013 a 2016 sú neplatné. Kabinetu odporučil podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Zdôraznil, že štát bude tiež žiadať vrátiť peniaze, ktoré už spoločnosti vyplatil.

"Štát nebude odkupovať štadión, pretože štát na to nemá právny titul. Aj keby chcel, nemôže na základe neplatnej zmluvy vykonať transakciu, tobôž v takomto objeme," podotkol Holý.