Absurdný a zmätočný. Odborári kritizujú návrh štartovacej minimálnej mzdy

Návrh môže podľa ich slov vyústiť aj do sociálnych nepokojov.

16. júl 2020 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Návrh štartovacej minimálnej mzdy, ktorý v stredu predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), je pre odborárov neakceptovateľný.

Informovali o tom vo štvrtok prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško a viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová na tlačovej konferencii.

Štartovaciu minimálnu mzdu považujú odbory za automat na prepúšťanie zamestnancov a hraničí aj s diskrimináciou. Návrh môže podľa ich slov vyústiť aj do sociálnych nepokojov.

Na hranici s ústavou

"Ten návrh (o minimálnej mzde) je pre nás zmätočný z hľadiska štartovacej mzdy, minimálne hraničí s ústavou.

Určite ho necháme podrobne preskúmať ústavným právnikom a v prípade, že by sa tam našli nejaké pochybnosti, tak zabezpečíme aj dostatočné množstvo podpisov poslancov na podanie na Ústavnom súde," avizoval Magdoško.

Uhlerová považuje inštitút štartovacej minimálnej mzdy za absurdný. "Môžeme predpokladať, že takýto inštitút určite nie je nástrojom na tvorbu pracovných miest," upozornila Uhlerová.

Myslí si to preto, lebo zamestnávateľ pri porovnaní štartovacej a štandardnej minimálnej mzdy si vyberie toho lacnejšieho zamestnanca, pričom nové pracovné miesto sa nevytvorí.

"Ďalším efektom môže byť to, že prepustí drahších zamestnancov a radšej zamestná tých, ktorí by spĺňali kritériá na štartovaciu minimálnu mzdu," dodala Uhlerová.

Hrozí vznik regionálnych rozdielov

Upozornila tiež aj na to, že dvaja ľudia, vykonávajúci tú istú prácu, môžu takýmto spôsobom dostávať rozdielnu mzdu - jeden štartovaciu, lebo bol viac ako rok nezamestnaný a druhý klasickú, lebo mohol byť nezamestnaným o jeden deň kratšie.

Uhlerová sa tiež pýta, ako sa v týchto prípadoch zohľadní kvalifikácia, prax a stupeň náročnosti. Odborárom tiež nie je jasné, aký to bude mať vplyv na kolektívne vyjednávanie, a tiež, ako sa bude postupovať pri zamestnancoch verejnej správy či štátnej služby.

"Nepriamo, štartovacia minimálna mzda je istou obdobou regionálnej minimálnej mzdy," uviedla Uhlerová s tým, že na Slovensku sú regióny, kde je miera dlhodobo nezamestnaných značne vyššia.

Môžu sa tak vytvárať regionálne rozdiely. "Tým pádom takýto inštitút prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie," uzavrela Uhlerová.

Na margo v stredu predstaveného sociálneho balíčka za 500 miliónov eur, pri ktorom vláda uviedla, že peniaze nájde šetrením na jednotlivých ministerstvách, odborári uviedli, že ak by mal byť prepustený čo i len jeden štátny zamestnanec na úkor takéhoto sociálneho balíčka, tak to odborári odmietnu a vyjadria nespokojnosť. "Vnímam to viac ako populistický návrh," dodala Uhlerová.