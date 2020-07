Akciový trh v USA posilnil, ázijské burzy si však pohoršili

Rastu pomohli aj korporátne zisky.

16. júl 2020 o 10:04 SITA

NEW YORK. Americké akciové trhy v stredu posilnili. Rastu pomohlo niekoľko faktorov vrátane lepších správ o vývoji ekonomiky, ako sa očakávalo, a korporátnych ziskov.

Hlavným dôvodom posilnenia trhov však boli zvyšujúce sa nádeje, že sa vyrobí vakcína proti ochoreniu COVID-19. Znamenalo to, že trhu dominovali spoločnosti, ktoré by najviac profitovali z návratu do normálneho života.

Patrili k ním firmy prevádzkujúce vyhliadkové plavby, leteckí prepravcovia, maloobchodné spoločnosti a reťazce hotelov.

Index S&P 500 stúpol o 0,9 percenta na 3 226,56 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,9 percenta a uzavrel na úrovni 26 870,10 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,6 percenta na 10 550,49 bodu.

Index menších spoločností Russell 2000 vzrástol o 3,5 percenta na 1 478,27 bodu, čo je zmena oproti predošlým mesiacom, kedy trh podporovali veľké technologické spoločnosti.

Ázijské akciové trhy vo štvrtok klesli, keďže nádeje na výrobu vakcíny proti COVID-19 a správa o medziročnom raste čínskej ekonomiky v druhom kvartáli o 3,2 percenta nedokázali udržať rast, pretože zvyšujúci sa počet prípadov nakazenia sa koronavírusom zhoršil výhľad.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 klesol o 0,5 percenta na 22 825,55 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng oslabil o 1,1 percenta a čínsky index Shanghai Composite si pohoršil o 1,4 percenta.