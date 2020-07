Koalícia klamárov ide ľudí obrať o peniaze, reaguje Fico na trináste dôchodky

Aj poslanec Erik Tomáš z vznikajúcej strany Hlas považuje krok vlády za podvod.

15. júl 2020 o 14:16 (aktualizované 15. júl 2020 o 14:52) SITA

BRATISLAVA. Koalícia klamárov a podvodníkov ide podľa predsedu strany Smer Roberta Fica obrať ľudí o obrovské peniaze.

Šéf opozičnej strany tak na stredajšej tlačovej besede reagoval na zámer vládnej koalície vyplatiť trináste dôchodky v nižšej sume, ako predpokladá platný zákon.

Fico: Je to veľký podvod

Upozornil na to, že všetci starobní penzisti mali na konci tohto roka dostať 460-eurový trinásty dôchodok, na čo sa malo vynaložiť 580 miliónov eur. "Boli na to peniaze a bolo to pripravené," tvrdí Fico.

Vláda však plánuje na trináste penzie vynaložiť 300 miliónov eur, pričom trináste dôchodky majú byť vo výške od 50 eur do 300 eur. "Okrádajú dôchodcov o 280 miliónov eur," povedal Fico.

Podľa neho ide o faktické zrušenie trinásteho dôchodku. "Vracajú sa k inštitútu vianočného príspevku a idú ho transformovať na smiešne sumy," tvrdí Fico. Krok vlády označil za podvod na dôchodcoch. "Je to jeden veľký odžub," zdôraznil.

Predseda strany Smer kritizuje aj zámer vlády zrušiť obedy zadarmo na materských a základných školách a toto opatrenie nahradiť dvojnásobným daňovým bonusom pre deti až do 15 rokov veku.

Podľa Fica nešlo len o ekonomické opatrenie, ale aj o to, aby mali deti prístup k jednému teplému jedlu denne. "Deti budú chodiť do bufetov a budú si kupovať nezdravé nápoje," tvrdí Fico. Zavedenie obedov zadarmo považuje za správne opatrenie. "Je to útok na sociálny štát," povedal Fico.

Tomáš: Vláda nedáva, ale berie

Aj poslanec národnej rady Erik Tomáš (vznikajúca strana Hlas-sociálna demokracia) považuje krok vlády za "kolosálny podvod". Podľa neho vládna koalícia trinásty dôchodok fakticky ruší. "Naši dôchodcovia mali dostať 460 eur, ale dostanú oveľa menej," povedal Tomáš.

Vládna koalícia podľa neho ukázala, že svoje predvolebné sľuby neplní.

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár podľa Tomáša pred parlamentnými voľbami pritom sľubovali, že nesiahnu na sociálne opatrenia, ktoré prijala bývalá vláda.

Tomáš je sklamaný aj z toho, že vládna koalícia ide rušiť obedy zadarmo na materských a základných školách. "Táto vláda vám nedáva, táto vláda vám berie," dodal.

Raši: Vláda klame o doplatkoch za lieky

Vláda o zrušení doplatkov za lieky pre najzraniteľnejšie skupiny klamala. Na tlačovej konferencii to povedal poslanec parlamentu Richard Raši. Seniori, deti a zdravotne ťažko postihnutí občania budú podľa neho doplácať za lieky takisto ako doteraz.

"Trik spočíva v tom, že doplatky na lieky sa budú vracať iba vtedy, keď pôjde o tzv. najlacnejšiu terapeutickú alternatívu," konštatoval.

Keď teda príde pacient do lekárne po 1. januári s predpísanou účinnou látkou a odporučeným liekom od lekára, ktorý nie je najlacnejším alebo lekáreň najlacnejší liek nebude mať, budú podľa neho pacienti doplácať tak ako doteraz a poisťovne im nič nevrátia.

Ako Raši dodal, vláda vyčlenila na celý balík opatrení 500 miliónov eur, pričom väčšina týchto financií ide na zvýšenie vianočného príspevku, daňové úľavy, autobusy a MHD.

"Seniorov, ZŤP a detí do šesť rokov sú na Slovensku takmer dva milióny. Keby sa mali zrušiť doplatky pre tieto skupiny, znamenalo by to, že vláda by mala vyčleniť iba na doplatky za lieky možno až sumu 100 miliónov eur mesačne," uzavrel poslanec s tým, že za rok by to bola viac ako miliarda eur.

Sociálny balík za 500 miliónov

O zrušení doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP informoval v stredu na tlačovej konferencii predseda parlamentu Boris Kollár.

Vládna koalícia na stredajšej tlačovej besede oznámila, že trináste dôchodky vyplatí, avšak v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon.

"Zákon o trinástom dôchodku, ktorý dnešným dňom pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, čo kedykoľvek v dejinách Slovenskej republiky boli zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Kým vlani podľa neho vianočný dôchodok dostalo 1,26 milióna penzistov a vynaložilo sa na to 152 miliónov eur, v tomto roku trinástu penziu dostane o 164-tisíc dôchodcov viac a vláda na to vynaloží oproti vlaňajšku o 155 miliónov eur viac.



Všetci starobní dôchodcovia mali podľa platného zákona dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.

"Nebudeme trinásty dôchodok vyplácať každému rovnako, pretože sme sa rozhodli, že chceme najviac pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú," zdôraznil minister práce.

Pri 214-eurovej penzii trinásty dôchodok dosiahne 300 eur, pri penzii v sume 300 eur dôchodca dostane 269 eur, pri 400-eurovom dôchodku bude trinásta penzia predstavovať 233 eur a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197 eur.

"Každý dôchodca dostane aspoň symbolický trinásty dôchodok," uviedol Krajniak. Najnižšia suma trinásteho dôchodku pri najvyšších dôchodkoch podľa neho dosiahne 50 eur.



Súčasťou opatrení vlády je aj zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa až do veku 15 rokov, aktuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov veku dieťaťa. V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne.

Ako uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov tak dostane rodič ročne o 273 eur viac. "Daňový bonus sa v minulosti valorizoval veľmi málo, často to nepokrývalo ani výšku inflácie," povedala. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať, aby sa daňový bonus na deti zvyšoval aj v budúcnosti.



Vzhľadom na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti až do 15 rokov ich veku sa zrušia "obedy zdarma" v materských a základných školách. "Napravíme jednu vec a dáme ju na poriadok," povedal predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

"Naďalej však zostanú obedy takmer zadarmo, za jeden cent, pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín a pre deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní," povedal Sulík.