Najviac podporovaným odvetvím v rámci koronakrízy je automotive

Zásadnou prekážkou rýchlej a adresnej pomoci je zbytočná byrokracia.

15. júl 2020 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Najviac podporovaným odvetvím v rámci aktuálnej koronakrízy je automotive, respektíve firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú pre automobilový priemysel.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Grant Thornton v rámci schválených štátnych príspevkov v projekte Prvá pomoc od marca do mája získalo pomoc nad 50-tisíc eur 246 žiadostí pre 130 firiem, čo je 37,5 percenta príspevkov.

Na krízou najvýraznejšie postihnutý segment cestovného ruchu pritom pripadlo iba 2,1 percenta úspešných žiadostí o štátny príspevok na udržanie zamestnanosti. Do maloobchodu smerovalo 11 percent vyplatených žiadostí a do sektoru dopravy 5,8 percenta.



Podľa analytikov Grant Thornton je zásadnou prekážkou rýchlej a adresnej pomoci firmám zbytočná byrokracia a zároveň hroziace obvinenie zo subvenčného podvodu v prípade chýb v žiadosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V praxi sme sa stretli s viacerými firmami, ktoré sa pre zložitosť celej žiadosti a riziku, že budú pre chybný údaj obvinení zo subvenčného podvodu, rozhodli o príspevok nepožiadať. Svoju rolu určite zohrala aj výška príspevku, ktorá je pre niektoré sektory jasne nedostatočná,“ uviedol International Liaison Director z Grant Thornton Filip Tichý.



Asi najzreteľnejším príkladom nezmyselných byrokratických podmienok je podľa analytikov nelegálne zamestnávanie. Štát totiž považuje za nelegálne zamestnávanie aj situáciu, ak firma zabudla prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne do sedem dní od nástupu do práce.

„Je bežné, že najmä veľké firmy pre množstvo formálnych povinností jednoducho zabudnú včas prihlásiť zamestnanca. Podobne v cestovnom ruchu sa neraz stáva, že firma neskoro prihlási zamestnanca alebo sezónneho brigádnika. Označovať neskoré prihlásenie za nelegálne zamestnávanie je však absolútne neprimerané. A je neakceptovateľné, ak formálna chyba bráni firme požiadať o príspevok, respektíve jej hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu,” priblížila vedúca oddelenia Global Mobility Servicesv v Grant Thornton Jana Kyselová.