Biznis lídri očakávajú rýchlu obnovu ekonomiky v Európe

Najrýchlejší rast očakávajú manažéri v Nemecku, Veľkej Británii a v severských krajinách.

15. júl 2020 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Aj keď európske firmy v reakcii na pandémiu COVID-19 plánujú zintenzívniť digitálnu transformáciu, spomaľujú investície do inovácií.

"To im môže skomplikovať snahu dobehnúť amerických a čínskych konkurentov," konštatuje spoločnosť Accenture.

Podľa jej prieskumu až dve tretiny svetových lídrov biznisu očakáva, že európsky trh sa relatívne rýchlo zotaví z ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou.



Až 34 % biznis lídrov z farmaceutického a biotechnologického priemyslu očakáva zvýšený dopyt na európskom trhu. Druhým najoptimistickejším sektorom je oblasť komunikácie, médií a zábavy, v ktorom 52 % opýtaných predpokladá rýchle uzdravenie segmentu.

Nasleduje poisťovníctvo so 47 % pozitívne naladených respondentov. Naopak, najpomalšie uzdravenie čakajú v automobilovom priemysle (7 %) a v aerolíniách a cestovnom ruchu (12 %).



Najrýchlejší rast očakávajú manažéri v Nemecku, Veľkej Británii a v severských krajinách. Optimistický je tiež ich predpoklad, že narastie konkurencieschopnosť európskych firiem voči americkým a ešte viac voči čínskym konkurentom. "Optimizmus európskych firiem je jedinečnou príležitosťou na posilnenie ich postavenia v rámci globálnej ekonomiky a príležitosť dobehnúť americkú a ázijskú konkurenciu. Samozrejme, bude záležať na tom, ako sa firmám podarí pretaviť optimizmus do rastových aktivít. Je dôležité, aby sa európske firmy príliš nespoliehali na štátnu pomoc, aby neostali v defenzívnej pozícii a začali investovať do progresívnych inovácií," skonštatoval riaditeľ spoločnosti Accenture v Slovenskej republike a Maďarsku Tomáš Volek.



Prieskum spoločnosti Accenture naznačuje, že európski výkonní manažéri sú viac opatrní v príprave na naštartovanie ich biznisu. Sústreďujú sa viac na šetrenie ako na investície do inovácií.

Viac ako polovica európskych respondentov uviedla, že spomaľuje investície do inovácií a neplánuje zaviesť žiadne nové inovácie počas nasledujúcich šesť mesiacov. V Severnej Amerike spomaľuje investície iba 33 % spoločností a v regióne Ázia-Pacifik 49 %.



Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti stratégií a poradenstva, interaktívneho marketingu, informačných technológií a služieb v oblasti prevádzky podnikov, s digitálnymi spôsobilosťami vo všetkých týchto oblastiach.

Do prieskumu bolo zapojených 478 výkonných riaditeľov z 15 krajín naprieč pätnástimi sektormi. Konal sa v máji 2020.