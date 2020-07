Doležal nevidí dôvod na opakovanie procesu výberu šéfa regulačného úradu

Transparentnejší a otvorenejší proces žiadajú lokálni operátori.

14. júl 2020 o 18:07 TASR

BRATISLAVA. Rezort dopravy a výstavby nevidí dôvod na opakovanie výberového konania na post šéfa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Pre TASR to uviedol komunikačný odbor ministerstva v reakcii na výzvu a otvorený list zo strany lokálnych operátorov, ktorí žiadajú o transparentnejší a otvorenejší výberový proces.

"Zákon umožňuje ministrovi dopravy predložiť na vládu meno kandidáta na nového predsedu úradu priamo. Minister dopravy a výstavby to však neurobil, nad rámec zákona sa na Ministerstve dopravy a výstavby zrealizoval transparentný výberový proces s jasnými pravidlami pre každého uchádzača, ktorý o tento post prejaví záujem," vysvetlil rezort dopravy a výstavby.

Ako dodal komunikačný odbor, všetci účastníci vopred vedeli, aké sú podmienky, že ide o dvojkolovú súťaž, skladajúcu sa z písomného testu a ústneho vypočutia. Podmienky boli pre všetkých uchádzačov nastavené rovnako.

"O otvorenom a transparentnom procese výberu kandidáta svedčí aj fakt, že ako pozorovatelia pri ústnej časti sa ho zúčastnili aj zástupcovia médií," dodal rezort.

Lokálni operátori v utorok na tlačovom brífingu informovali o tom, že vládnemu kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) poslali písomný list, v ktorom žiadajú ministrov, aby neschválili kandidáta na šéfa regulačného úradu, ktorého má opakovane nominovať minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) tento týždeň.

Minulý týždeň totiž materiál vládna garnitúra odložila. Žiadajú transparentnejší a otvorenejší proces.

Obávajú sa totiž, že ak by vláda dosadila na tento post jedného z dvoch kandidátov, ktorí uspeli v procese výberového konania - pričom obaja z nich boli manažérmi najväčších telekomunikačných podnikov - tí by hájili individuálne záujmy a na úrade by tak aj naďalej prevládal lobing.