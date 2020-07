Väčšina Európanov si želá silnejšiu pozíciu Bruselu v boji proti koronakríze

Rovnaký postoj má aj 64 percent Slovákov.

14. júl 2020 o 16:15 SITA

BRATISLAVA. Takmer 7 z 10 Európanov (68 %) si želá silnejšiu pozíciu Európskej únie v boji proti koronakríze. Rovnaký postoj má aj 64 % Slovákov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Európsky parlament (EP) uskutočnila spoločnosť Kantar od 11. do 29. júna na vzorke 24 798 respondentov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.



Viac než polovica respondentov v EÚ (56 %) sa domnieva, že riešenie koronakrízy si vyžaduje viac finančných prostriedkov pre úniu, ktoré by mali byť primárne využité na riešenie dopadov pandémie na sektor zdravotníctva a hospodárstva.

Súhlasí s tým aj 47 % Slovákov. Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu v utorok informovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu.



Viac než polovica respondentov (53 %) je naďalej nespokojná s úrovňou solidarity, ktorú si prejavovali členské štáty EÚ počas pandémie. Miera spokojnosti v tejto oblasti však na úrovni EÚ vzrástla od apríla o 5 percentuálnych bodov. Na Slovensku vyjadrilo spokojnosť s mierou vzájomnej solidarity členských štátov až 51 % respondentov.

„Výsledky tohto prieskumu jasne ukázali, že občania EÚ očakávajú od únie viac solidarity a viac opatrení na pomoc pri obnove. Uznávajú tiež potrebu väčšieho rozpočtu EÚ na riešenie bezprecedentného dosahu pandémie na naše hospodárstvo a spoločnosť,“ povedal v súvislosti s výsledkami prieskumu predseda EP David Sassoli.