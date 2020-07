Ďalšie obmedzenia pre podniky by boli podľa Klubu 500 likvidačné

Podnikatelia upozornili, že prípadné zavedenie plošných reštrikcií by malo pre podniky i ekonomiku fatálne následky.

14. júl 2020 o 13:59 TASR

BRATISLAVA. Prípadné ďalšie obmedzenia zo strany štátu súvisiace so šírením nového koronavírusu môžu byť pre viaceré slovenské podniky doslova likvidačné.

Vláda preto pri zavádzaní ďalších opatrení musí postupovať citlivo. A to aj preto, že súčasná pomoc od štátu je už v dnešnej situácii absolútne nedostatočná, informovali v utorok najväčší slovenskí zamestnávatelia združení v Klube 500.

Aktuálna výška štátnych príspevkov podľa klubu firmám nepokrýva ani náklady na odvody a dane zamestnancov.

"Klub 500 preto vyzýva vládu SR, aby pri prijímaní ďalších opatrení na zabránenie šírenia pandémie brala do úvahy situáciu, v akej sa podniky ocitli po prvej vlne pandémie, a urýchlene pristúpila k zvýšeniu podpory a predĺženiu doby pomoci," uviedli zamestnávatelia.

Podnikatelia upozornili, že prípadné zavedenie plošných reštrikcií v budúcom období by malo pre podniky i ekonomiku fatálne následky. Obmedzenia v dôsledku prvej vlny pandémie dostali mnohé firmy na kolená, a preto musí byť prioritou ochrana pracovných miest a príprava opatrení na podporu ekonomického rastu.

"Potrebujeme vedieť, aké boli prínosy predchádzajúcich opatrení, ale tiež ekonomické straty a všetky konkrétne dôsledky. Akékoľvek nepremyslené sprísňovania, prípadne uzatváranie ekonomiky, obmedzenie migrácie pracovnej sily, ako aj distribúcie tovarov a služieb, by mohli mať nezvratné a katastrofálne následky na mnohé slovenské podniky," zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Aktuálna výška štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca. Štátna pomoc po vypuknutí krízy síce zvrátila tie najhoršie scenáre, v súčasnosti však podľa Klubu 500 podnikom dochádza dych.

"Navrhujeme zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu, a to na maximálnu výšku 1100 eur na zamestnanca. Táto suma by pokrývala necelých 72 % celkových osobných nákladov, čo by v praxi znamenalo významnú pomoc pre udržanie zamestnanosti," vysvetlil Gregor.