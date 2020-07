Návrh na zmeny v rekreačnom príspevku dostal legislatívnu podobu

Nárok na príspevok by mali mať všetci pracovníci u zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami.

13. júl 2020 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Návrh, aby štát uhrádzal za zamestnávateľov rekreačný príspevok pre ich zamestnancov za pobyty na Slovensku, je už v legislatívnej podobe.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), ktoré návrh pripravilo, to potvrdilo pre agentúru SITA s tým, že od Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR má predbežné stanovisko.

Nárok na príspevok

"Metodiku výpočtu ešte dolaďuje aj Inštitút dopravnej politiky," uviedol rezort dopravy.

Štát by mal namiesto zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami preplácať ich podiel 55 percent za domácu dovolenku pracovníkov z maximálnej sumy päťsto eur ročne, teda 275 eur.



"Podľa návrhu bude príspevok do konca roka 2021 preplácať štát, to znamená, na zamestnávateľov nebude mať žiadny vplyv," informovalo ministerstvo dopravy.

Nárok na príspevok, resp. poukaz na rekreáciu by po novom mali mať všetci pracovníci u zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami, s výnimkou tých v skúšobnej dobe. V súčasnosti musia u zamestnávateľa pracovať najmenej dva roky, aby mohli využiť tento sociálny benefit.

Hoci letná sezóna sa už začala a ministerstvo realizuje kampaň, aby obyvatelia strávili dovolenku na Slovensku, zatiaľ nevedelo uviesť, kedy navrhované zmeny v poskytovaní rekreačného príspevku predloží na vládu.

"Na rokovanie koaličnej rady predkladáme návrh opakovane, po jeho schválení môže ísť do ďalšieho legislatívneho konania," dodal rezort dopravy pre agentúru SITA.

Pripomienky koaličných partnerov

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nedávno informoval, že o uvedenom návrhu budú na koaličnej rade ešte rokovať a zapracujú pripomienky koaličných partnerov.

"Nateraz o priamych finančných dávkach neuvažujeme, rozmýšľame o stimulujúcich opatreniach. Práve rekreačné poukazy a kampaň Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad môžu pomôcť stimulovať cestovný ruch na Slovensku," povedal Doležal na sociálnej sieti.



Ak by zmeny v rekreačnom príspevku vláda neschválila, prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák očakáva, že nezamestnanosť v odvetví bude nasledujúcich mesiacoch prudko rásť.

"A to bude zhruba 38-tisíc ľudí. Treba povedať, ktorý sektor doplatil najviac (na koronakrízu). Museli sme zatvoriť, bolo zakázané podnikať v službách cestovného ruchu," povedal Harbuľák pre agentúru SITA. Pomoc vlády SR je podľa neho veľmi všeobecná a nedokáže práve najviac postihnutému sektoru pomôcť.

"Naozaj potrebujeme špecifické opatrenia. Stačí sa pozrieť v okolitých krajinách, čo sa robí. Znižujú daň z pridanej hodnoty, vytvárajú nové podporné programy, uhrádzajú časť nákladov pre podnikateľov," uviedol Harbuľák.

S požiadavkami oslovili Matoviča

Reakcia viacerých ministerstiev, na ktoré sa už skôr viackrát obrátili, podľa šéfa ZCR bola s výnimkou ministerstva dopravy slabá.

So svojimi požiadavkami preto znova oslovili aj predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby vláda začala riešiť problémy a pomohla cestovnému ruchu postihnutému výrazným poklesom tržieb a počtu návštevníkov.

"Treba si sadnúť za stôl a vysvetliť im, ako to vidíme. Ale pozvánku sme zatiaľ nedostali," podotkol Harbuľák s tým, že najhorším vyznamenaním pre vládu bude, ak raketovo porastie nezamestnanosť.

"A neviem, či sa ešte v septembri, v októbri bude s kým baviť z cestovného ruchu, či sa zo Slovenska nestane jeden veľký skanzen," dodal Harbuľák.



Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) povedal, že postoj ich strany k návrhu o rekreačnom príspevku bude závisieť od toho, ako bude vyhotovený.

"My by sme najradšej videli, keby boli rekreačné poukazy dobrovoľné," uviedol Sulík. Keď boli liberáli v opozícii, povinné zavedenie rekreačného príspevku pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami kritizovali a žiadali, aby bol dobrovoľný. Rekreačný príspevok od začiatku roka 2019 presadila v bývalej vláde SNS.