Ceny emisných povoleniek v Európskej únii zdraželi na štrnásťročné maximum

Európska komisia plánuje rozšírenie systému aj na oblasť leteckej a námornej dopravy.

13. júl 2020 o 15:46 SITA

BRATISLAVA. Ceny emisných povoleniek v Európskej únii sa v pondelok vyšplhali najvyššie za štrnásť rokov a dostali sa mierne nad úroveň 30 eur za tonu.

Zdražovanie povoleniek vo všeobecnosti znamená pre európske elektrárne a továrne dodatočné náklady pri spaľovaní fosílnych palív, čo má okrem iného vplyv na ceny elektriny.

Európska komisia navyše v budúcnosti plánuje rozšírenie systému emisných povoleniek aj na oblasť leteckej a námornej dopravy. Odhaduje sa, že takýto krok by priniesol do rozpočtu EÚ zhruba 10 mld. eur ročne.

Tieto prostriedky by komisii pomohli pokryť finančné potreby spojené so vznikajúcim fondom obnovy, uviedol pre agentúru SITA hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda.



Zaťaženie leteckej a námornej dopravy povolenkami by podľa Kovandu mohlo viesť k zdraženiu leteniek či tovarov z dovozu, ktoré sa prepravujú námornou cestou.

"Rast cien povoleniek by tak bol indikátorom nielen možného zdražovania elektriny ako doteraz, ale tiež leteniek alebo dovážaných tovarov, napríklad ovocia, oblečenia alebo elektroniky," dodal Kovanda.