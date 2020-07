Ministerstvo pripravuje zmeny pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Rezort práce chce otvoriť verejnú diskusiu o nastavení príspevkov.

13. júl 2020 o 15:56 TASR

BRATISLAVA. Rezort práce pripravuje niekoľko zmien pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Chce otvoriť verejnú diskusiu o nastavení príspevkov, ktoré poberajú ŤZP. Vláda však určite nechce rušiť alebo znižovať príspevok na osobnú asistenciu.

Nastavenie príspevkov

Diskusia o zmenách by sa mala skončiť do jesene tohto roka, na jar budúceho roka by sa mala pripraviť legislatíva tak, aby mohla platiť od júla budúceho roka.

"Máme na to rok prípravy. Hovoríme o tom dopredu, aby nevznikali nejaké šumy. Ak si niekto myslel, že či nemáme náhodou zámer zrušiť asistentské príspevky, alebo ich prípadne znižovať na úroveň opatrovateľského príspevku, tak náš zámer je opačný. Zvyšovať opatrovateľský príspevok tak, aby sme našli spravodlivú mieru toho, aby za rovnakú diagnózu každý mal nárok na rovnaké peniaze," povedal v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Podľa neho je fér, ak ŤZP chce mať čo najväčšiu slobodu pri rozhodovaní o finančných prostriedkoch, ako ich chce použiť na zlepšovanie kvality svojho života.

"Vo všeobecnosti platí, že absolútne drvivá väčšina tých, ktorí poberajú akýkoľvek príspevok, môže očakávať, že cieľom je výrazné zlepšenie ich situácie a služieb," adresoval v súvislosti s pomocou ŤZP Krajniak.

Pomoc zo strany štátu

Cieľom pri pomoci ŤZP zo strany štátu je tiež dosiahnuť spravodlivosť. Ministerstvo plánuje na zmeny využiť peniaze z balíka Európskej únie, o ktorých s Bruselom rokuje Slovensko.

Vláda tiež rozhodla o navýšení pomoci pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

"Chceme otvoriť verejnú diskusiu so zástupcami tých, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, tých, ktorí poberajú príspevok na osobnú asistenciu, ale aj zariadení sociálnych služieb, ako spravodlivo nastaviť výšku tohto príspevku," podotkol minister.

Celkovo k máju tohto roka poberalo príspevok na osobnú asistenciu 11 106 ľudí a príspevok na opatrovanie poberalo 62.036 ľudí. V samotných výškach príspevkov je však badať rozdiel.

Zatiaľ, čo v prípade 50-ročného človeka na vozíku, ktorý potrebuje 12-hodinovú starostlivosť, bol príspevok na asistenciu 1504,80 eura mesačne, v prípade toho istého človeka, ktorého opatruje napríklad matka, je opatrovateľský príspevok 238,37 eura.

Poverená generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky na ministerstve práce Katarína Fedorová podotkla, že výška opatrovateľského príspevku je značne nižšia ako pri osobnej asistencii, pričom medzi činnosťami ľudí, ktorí pomáhajú ŤZP, nie je zásadný rozdiel.

"Rozdiel, na ktorý sa poukazuje, je tzv. ideový. To znamená, že účelom osobnej asistencie má byť aktivizácia, zapojenie do spoločnosti. Problém, ktorému čelíme však je, že v súčasnosti podľa zákona pri osobnej asistencii nie sú žiadne podmienky. Ten užívateľ osobnej asistencie nemusí ani pracovať, ani sa vzdelávať. Nie je ani vekové, ani príjmové obmedzenie, čiže to vytvára určitý tlak na udržateľnosť systému," podotkla Fedorová s tým, že cieľom zmien ale nie je rušiť osobnú asistenciu.

"Ide nám o to, aby bol systém spravodlivý a udržateľný," priblížila Fedorová.

Zákon o dlhodobej starostlivosti

Ministerstvo tiež pripravuje aj ďalšiu pomoc v oblasti pomoci ŤZP.

"Spoločne s ministerstvom zdravotníctva pripravujeme zákon o dlhodobej starostlivosti. Chceme pripraviť zákon o integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Cieľom je v tomto volebnom období pripraviť aj zákon o jednotnej posudkovej činnosti," vymenovala štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková.

Okrem toho podľa jej slov chce ministerstvo pripraviť aj nový zákon o sociálnych službách.