NKÚ: Protipožiarny systém za 28 miliónov obstarali Lesy SR netransparentne

10. júl 2020 o 12:50 SITA

BRATISLAVA. Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku Lesy SR vyberali netransparentným spôsobom a jeho fungovanie je predražené.

Národní kontrolóri navyše zistili nedostatočné hodnotenie európskych projektov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), tiež nesprávny prístup k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky priemerom cien z prieskumu trhu či diskriminačné podmienky verejnej súťaže.

"Vážnym nedostatkom je aj chýbajúce ocenenie dodaných tvarov a služieb, ako aj absencia prepojenia so systémom Hasičského a záchranného zboru protipožiarnej ochrany lesov na ploche 760 tisíc hektárov. Národná autorita pre externú kontrolu, vzhľadom na závažnosť zistení, výsledky kontrolnej akcie odstúpila orgánom činným v trestnom konaní," informoval v piatok na tlačovej konferencii predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík.

Dve tretiny z eurofondov

Verejnú súťaž na protipožiarny ochranný systém lesov s predpokladanou hodnotou zákazky 28,4 milióna eur štátne Lesy SR vypísali v roku 2015.

Systém mal umožniť rýchle a presné určenie požiaru na zmenšenie škôd na majetku, ochrániť zdravie ľudí a dodať doplnkové informácie hasičom, napríklad o prístupoch, závorách a vodných plochách v okolí požiaru.

Kamerové systémy sa mali vybudovať v troch oblastiach s vysokým rizikom vzniku lesných požiarov.

Štátny podnik si preto vybral Vysoké a Nízke Tatry a Záhorie s plochou bezmála 760-tisíc hektárov.

"Predpokladanú hodnotu zákazky štátni lesníci stanovili len ako priemer cien v ponukách od oslovených firiem, čo NKÚ SR nepovažuje za dostatočné na riadne posúdenie pri zákazke tak veľkého rozsahu. Závažným nedostatkom a príkladom zlej praxe, ako sa takéto veľké súťaže nemajú pripravovať, je tiež neodôvodnený výber konkrétneho systému, chýbajúce porovnanie jeho nákladov a výhod oproti iným formám protipožiarnej ochrany lesov, či analýza skutočnej potreby jeho vybudovania, vrátane diskusie odbornej verejnosti," pokračoval Mitrík.

Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) bol hradený z európskych a národných zdrojov na základe výzvy PPA.

Celkové náklady na dva detekčné projekty boli vo výške 28 mil. eur pričom bezmála dve tretiny zdrojov boli hradené z fondov EÚ a zvyšok bol vykrytý zo štátneho rozpočtu a rozpočtu podniku.

"Hodnotenie projektov zo strany PPA považujú kontrolóri za nedostatočné, pretože ani jeden z odborných hodnotiteľov nemal dostatočnú odbornú spôsobilosť či profesijné skúsenosti na hodnotenia takéhoto projektu," doplnil Mitrík.

Netransparentné konanie Lesov SR sa podľa kontrolórov prejavilo pri súťaži na dodanie systému ASDS v tom, že do verejného obstarávania sa mohli prihlásiť len firmy, ktoré v minulosti realizovali aspoň dve rovnaké zákazky automatickej detekcie lesných požiarov, čo vyradilo záujemcov so skúsenosťami s inými detekčnými systémami.

"K netransparentnosti a možnému porušeniu pravidiel obstarávania a nediskriminačnej súťaže prispel aj fakt, že obe firmy, ktoré sa prihlásili do súťaže – GAMO, a.s. a Aliter Technologies, a.s. sa preukázali rovnakými referenciami od rovnakého subdodávateľa (IQ wireless GmbH, Berlin) či totožným rokovaním s telekomunikačnými operátormi," dodal predseda NKÚ.

Zmluva deň pred voľbami

Alarmujúcim zistením je podľa NKÚ chýbajúce ocenenie jednotlivých položiek (hardvéru, softvéru), prác či služieb v celej dokumentácii k projektu a aj k verejnému obstarávaniu.

"Bez týchto informácií podnik nevedel majetok správne zaúčtovať, čo v konečnom dôsledku môže ohroziť samotné financovanie projektu z fondov EÚ. PPA pri kontrolách v roku 2017 i 2018 však nezistila žiadne významnejšie nedostatky. Aktuálne zistenia národných kontrolórov sú však tak závažné, že znemožňujú kontrolu hospodárnosti a indikujú podozrenie na možné porušenie základných povinností pri správe cudzieho majetku zo strany zodpovedných zamestnancov štátnych lesov," uzavrel predseda NKÚ.

Dodávateľom systému ASDS je spoločnosť GAMO, a.s., víťaz obstarávania, ktorá mala za 28 mil. eur, spolu so svojimi subdodávateľmi deklarovanými v projekte (napr. BONUL a.s., IQ wireless GmbH Berlín), vybudovať požiarny monitorovací systém a zabezpečiť jeho prevádzku.

Zmluva bola uzatvorená 4. marca 2016, deň pred parlamentnými voľbami.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za PPA podpísal výkonný riaditeľ agentúry Ľubomír Partika 11. marca 2016. Systém bol do riadnej prevádzky spustený v apríli 2017.

Od uvedenia systému do plnej prevádzky platia štátne lesy podľa NKÚ dodávateľovi 180 tisíc eur s DPH ročne za prevádzkovanie a podporu.

Do konca júla 2019 tak zaplatili spoločnosti GAMO, a. s. viac ako 417 tis. eur s DPH. Táto zmluva však platí len do roku 2022.

NKÚ SR preto upozorňuje na riziko, že Lesy SR nemajú zabezpečené prevádzkovanie ASDS na celé obdobie udržateľnosti projektu, ktoré je až do novembra 2028.

To môže mať podľa kontrolného úradu dopady na štátny rozpočet, keďže pre pochybnosti o hospodárnosti a transparentnosti použitia európskych financií hrozí ich vrátenie do Bruselu.