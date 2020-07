Remišová zavádza nové pravidlá pre regionálne investície

Nové pravidlá majú zabrániť klientelizmu.

9. júl 2020 o 15:37 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zavádza nové pravidlá pre regionálne investície.

Uviedla to vo štvrtok vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) na spoločnom brífingu so svojím štátnym tajomníkom Vladimírom Ledeckým.

Nové pravidlá vo forme schémy podpory majú zabrániť klientelizmu v najmenej rozvinutých okresoch.

Ako uviedol Ledecký, ministerstvo vypísalo výzvy na podporu a rozvoj regiónov v 18 okresoch, a to za deväť miliónov eur.

"Chceme, aby peniaze, ktoré idú do regiónov, boli efektívne využité," dodal Ledecký. Znevýhodnené regióny chce takýmto spôsobom rezort investícií podporovať aj naďalej, zapojiť chcú čo najviac zdrojov z eurofondov.

Ledecký vysvetlil, že do procesu hodnotenia výziev sa pridala aj hodnotiaca komisia, ktorá bude projekty bodovať. Do tejto komisie MIRRI začlenilo aj zástupcov kraja i ministerstva. Medzi inými spomenul aj to, že výjazdové rokovania vlády do regiónov budú pokračovať.

Ako dodala Remišová, výzvy majú novú metodiku. Počas návštev regiónov totiž rezort zistil mnohé nezrovnalosti.

"Spočívali v tom, že členovia výboru, ktorí rozhodovali o žiadostiach, schvaľovali dotácie svojim vlastným firmám alebo rodinným príslušníkom prednostov okresných úradov, čo je neprijateľné," spresnila ministerka. Metodika obsahuje riešenie konfliktu záujmov a rezort bude kontrolovať, aby sa "rodinkárstvo" v regiónoch nedialo.

"Kým niektoré regióny sú na úrovni priemeru HDP Európskej únie, alebo dokonca tento priemer prekračujú, stále máme na Slovensku regióny, ktoré sa pohybujú okolo polovice priemeru Únie. Kým v mnohých regiónoch máme pomerne malú nezamestnanosť, tak na druhej strane máme regióny, kde je stále nezamestnaný každý piaty človek," priblížila Remišová. Ako príklad uviedla okres Rimavská Sobota, kde aj pred krízou bola nezamestnanosť trikrát vyššia ako celoslovenský priemer.

Problém v týchto regiónoch vidí ministerka najmä v nízkom príleve investícií, nedostatočnej infraštruktúre, v inovačnom a technologickom zaostávaní, či vo vysokom podiele obyvateľstva so základným vzdelaním. Vyskytuje sa tu tým pádom aj vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných, ale aj odlev pracovných síl do zahraničia.

Pritom práve menej rozvinuté okresy majú podľa ministerky vysoký potenciál v oblasti cestovného ruchu, či vhodné podmienky pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva. Práve preto, aby sa tento potenciál využil, ministerstvo pripravilo schému najmenej rozvinutých okresov.