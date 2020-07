Krajniak vyzval sociálne zariadenia, aby sa pripravili na prípadnú druhú vlnu

Sociálne zariadenia by mali mať zásobu ochranných pomôcok na dva týždne.

9. júl 2020 o 13:32 (aktualizované 9. júl 2020 o 13:58) SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje na druhú vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V pondelok vydal minister práce pre zariadenia sociálnych služieb usmernenie k príprave na prípadnú druhú vlnu pandémie. "Vydali sme toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu," povedal.

Šéfom zariadení sociálnych služieb dôveruje, keďže počas prvej vlny pandémie sa správali podľa Krajniaka veľmi zodpovedne.

Riaditelia zariadení majú preto právomoc jednotlivé opatrenia sprísniť alebo zjemniť, podľa aktuálnej situácie v danom regióne. "Po otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy," zdôraznil minister.



Každé zariadenie dostalo podľa Krajniaka pokyn zanalyzovať opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie a vyhodnotiť ich efekt. "Majú tiež sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie," povedal.

Zásoby pomôcok na dva týždne

Zariadenia majú tiež zadefinovať opatrenia pre prípad, že sa v konkrétnom okrese zhorší epidemiologická situácia. "Ak v niektorom okrese bude zhoršená epidemiologická situácia, by to sprísnenie opatrení robili preventívne všetky zariadenia sociálnych služieb," tvrdí. Zariadenia by mali mať podľa Krajniaka 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok.

"Každé zariadenie má rezervu na niekoľko dní," povedal. Dočasne by sa podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové terapie pre klientov zariadení.

Ambulantným zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili počet svojich klientov alebo skrátili čas ich pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem toho mala klienta sprevádzať len po samotné zariadenie.



V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti. "Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ," konštatoval.

Počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. Laboratóriá za uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov.

COVID-19 na Slovensku

Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacienti. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 ľudí. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.



V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa.