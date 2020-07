O zrušení bankového odvodu sa možno bude hlasovať samostatne, uviedol Sulík

Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe zavedie vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním v kontrolnom ústave. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý vo štvrtok plénum národnej rady posunulo do druhého čítania. Účinnosť by mal nadobudnúť 1. januára 2021.

Do programu 9. schôdze parlamentu pribudli dva nové návrhy zákonov. Poslanci sa budú zaoberať návrhom novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok, ako aj návrhom zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. O oboch majú rokovať v skrátenom režime.

Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami má byť potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mali dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mala prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú vo štvrtok poslanci národnej rady posunuli do druhého čítania.