Europarlament schválil reformu cestnej dopravy

Nové pravidlá sa týkajú vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov a lepšieho vymáhania pravidiel kabotáže.

9. júl 2020 o 12:50 SITA

BRATISLAVA. Európsky parlament schválil reformu cestnej nákladnej dopravy, na ktorej znení sa vyjednávači europarlamentu a Rady ministrov EÚ dohodli ešte v decembri.

Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel kabotáže, teda prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení cezhranične prevážaného nákladu, majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky pre vodičov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Agentúru SITA o tom vo štvrtok informovalo tlačové stredisko Európskeho parlamentu.



"Firmy budú musieť upraviť pracovný čas tak, aby sa vodiči v medzinárodnej nákladnej doprave mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne. Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie," konštatuje tlačová správa.



Na zamedzenie nezákonných praktík sa na základe novej legislatívy budú používať tachografy, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine.



V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované.

Schválená legislatíva tiež obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony.



V Úradnom vestníku EÚ by sa schválená legislatíva mala zverejniť v najbližších týždňoch. Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti. Nariadenie definujúce časy odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.