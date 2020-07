Taliansko plánuje dramaticky zvýšiť verejné investície

Vláda sa snaží pomôcť ekonomike dostať sa z najhoršej recesie za storočie.

7. júl 2020

RÍM. Taliansko plánuje dramaticky zvýšiť verejné investície a zamerať sa skôr na podporu hospodárskeho rastu ako na udržanie dlhu na uzde, keďže vláda sa snaží pomôcť ekonomike dostať sa z najhoršej recesie za celé storočie.

Štátne investície sa zvýšia nad tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) v nasledujúcich štyroch rokoch z 2,3 percenta HDP v roku 2019. Uvádza sa to vo vyhlásení kabinetu po pondelkovom zasadaní, ktoré sa skončilo až neskoro v noci.

Chcú urýchliť modernizáciu

Počas stretnutia minister financií Roberto Gualtieri predstavil podrobnosti vládneho plánu reforiem, ktorý zahŕňa aj nové výdavky na vzdelávanie, kroky na podporu súkromných investícií a opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti Talianska.

Vláda tiež schválila zoznam nových pravidiel a postupov, ktoré majú zjednodušiť podnikanie a týkajú sa verejných súťaží, schvaľovacích procesov a digitalizácie.

Nový taliansky investičný plán zohľadňuje granty a pôžičky z programu obnovy Európskej únie, ktoré ešte len musia schváliť lídri bloku na samite na budúci týždeň.

Talianska vláda chce "otvorením peňaženky" a urýchlením modernizácie od vysokorýchlostného internetu po železnice a energetiku dostať ekonomiku z chronickej stagnácie.

Obrovský dlh by sa mohol znížiť

To by eventuálne mohlo viesť k zníženiu obrovského dlhu krajiny, ktorý by mal tento rok prekročiť 150 percent HDP.

Ale Taliansko sa už teraz musí spoliehať na európske inštitúcie, aby si udržalo náklady na obsluhu dlhu pod kontrolou. A ak tieto náklady stúpnu, vládny plán by mohol zlyhať, čo by krajinu priviedlo do úplnej finančnej krízy.

Cieľom investičného plánu je znížiť obavy partnerov z EÚ, ako sú Holandsko a Rakúsko, že Rím použije finančnú pomoc na zbytočné výdavky. Kabinet chce preto ukázať, na čo budú tieto peniaze určené.

Alternatíva vo forme ďalšieho obmedzovania výdavkov by pritom ochromila krajinu, ktorá smerovala k recesii už pred pandémiou a patrí medzi najpostihnutejšie tzv. koronakrízou v Európe.

Celkovo je Taliansko pripravené minúť tento a budúci rok 206 miliárd eur v rámci reakcie na krízu. To povedie k zvýšeniu rozpočtového deficitu o 75 miliárd eur v roku 2020 a o 26 miliárd eur v roku 2021 podľa návrhu plánu reforiem.

Do dopravnej siete plánuje vláda investovať 67 miliárd eur, čím sa jej celkové výdavky v oblasti infraštruktúry zvýšia na takmer 200 miliárd eur. A taliansky kabinet chce zvýšiť aj výdavky na vzdelávanie o 0,4 percentuálneho bodu.