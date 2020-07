Zisk bankového sektora ku koncu mája klesol

Čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne vzrástli o 319-tisíc eur.

6. júl 2020 o 15:26 TASR

BRATISLAVA. Bankový sektor na Slovensku ku koncu mája tohto roka dosiahol zisk 100,2 milióna eur. Medziročne klesol o 198,3 milióna eur. Vyplýva to z najnovších štatistík Národnej banky Slovenska (NBS).

Čisté úrokové výnosy, ktoré sú hlavným zdrojom finančných domov, dosiahli ku koncu mája 696,7 milióna eur. Medziročne sa znížili o 27,1 milióna eur.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli ku koncu mája tohto roka 246,1 milióna eur. Medziročne sa zvýšili o 319-tisíc eur.

Celkovo za prvý štvrťrok tohto roka zisk bankového sektora klesol medziročne o 61 % na 64 miliónov eur, pričom bola zaznamenaná najnižšia ziskovosť za posledných 21 rokov. Pod vývoj sa podpísal najmä bankový odvod. Koncom júna však vláda ohlásila dohodu s bankami, na základe ktorej sa zavedie nová schéma namiesto bankového odvodu. Z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty. Banky sa podpisom memoranda zaviazali navyše investovať ročne pol miliardy eur do úverov pre štátne projekty a jednu miliardu eur do úverov pre ľudí a firmy.