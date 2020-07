Zväz cestovného ruchu: Vláda urobila veľmi málo, stav je kritický

O prácu môže prísť až 38-tisíc ľudí.

6. júl 2020 o 14:24 (aktualizované 6. júl 2020 o 16:58) TASR

BRATISLAVA. Situácia v cestovnom ruchu je viac ako kritická, odkazujú vláde organizácie pôsobiace v tomto odvetví.

Vládny kabinet zatiaľ pre túto oblasť urobil veľmi málo, uviedol v pondelok prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.

Polovica obratu v cestovnom ruchu

Harbuľák spolu s ďalšími predstaviteľmi organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu apeloval na vládu, aby sa začala zaoberať problémami, ktorým podniky čelia.

"Očakávame, že cestovný ruch zaznamená obrovský pokles v porovnaní s minulým rokom. Ak budeme hovoriť o tržbách, je to viac ako 50 % pokles tržieb, ak budeme hovoriť o počte prenocovaní, počte návštevníkov, takisto sa blížime k číslu 50 %," skonštatoval Harbuľák.

Aj napriek väčšej ochote Slovákov, ktorí chcú tráviť dovolenku na Slovensku, budú podľa neho tieto čísla alarmujúce.

V prípade Bratislavy obsadenosť ubytovacích kapacít dosiahla za minulý mesiac 14,9 %.

"Možno sa javí, že teraz začiatkom letných prázdnin trošku ten domáci cestovný ruch stúpol, ale to je taký jav trochu klamlivý a zdanlivý," zdôraznil.

Žiadajú konkrétne opatrenia

Harbuľák poukázal na to, že o prácu môže prísť až 38-tisíc ľudí. Dôležité podľa neho je, aby sa vláda čo najskôr začala venovať prijatiu špecifických opatrení.

"Mala by sa predĺžiť prvá pomoc a všetky tie nástroje, ktoré momentálne podnikatelia a zamestnávatelia majú, do konca tohto roka. Mali by sa prijať určité opatrenia, ktoré znížia daňovú záťaž, konkrétne daň z pridanej hodnoty (DPH), a to na všetky služby cestovného ruchu," priblížil.

Chcú tiež, aby sa začalo s prípravou nových kompenzačných programov špecificky zameraných práve na cestovný ruch.

Zároveň by chceli, aby sa naštartovala spotreba v službách cestovného ruchu, napríklad príspevkom štátu na rekreáciu.

Komunikácia s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR zatiaľ podľa prezidenta ZCR bola veľmi dobrá.

Podotkol však, že doposiaľ nevidel žiadny konkrétny legislatívny návrh.

"Vieme, že prišli s nejakými návrhmi, ale my nevieme, ako to ďalej dopadlo, či tam nie je politická vôľa alebo či možno nejaké iné rezorty majú voči týmto našim požiadavkám nejaké výhrady," poznamenal.

Matovič bude žiadať informácie

Aktívna pomoc odvetviu podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) závisí aj od informácií o tom, či penzióny alebo hotely na Slovensku budú mať túto letnú sezónu horšiu ako minulý rok.

"Určite budeme žiadať od pána ministra dopravy, pod ktorého cestovný ruch patrí, aby nám poskytol aktuálne informácie, ako sú zazmluvnené napríklad jednotlivé ubytovacie zariadenia na Slovensku počas letnej dovolenkovej sezóny, či majú nejaký zásadný výpadok alebo nemajú zásadný výpadok," priblížil v pondelok predseda vlády.

Myslí si však, že napríklad reštaurácie v období, keď museli byť zatvorené, utrpeli zásadný prepad tržieb.

"Snažili sme sa im ho sanovať cez náhrady miezd ich zamestnancov, a teda cez tie podporné schémy, ktoré bežali cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tam je to určite namieste," dodal Matovič.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) má za to, že cestovný ruch je najpostihnutejšie odvetvie koronakrízou. Uviedol to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

"Nateraz o priamych finančných dávkach neuvažujeme, rozmýšľame práve o stimulujúcich opatreniach," ozrejmil s tým, že ide o úpravu financovania rekreačných poukazov či kampaň propagujúcu dovolenku na Slovensku.

Návrh na úpravu rekreačných poukazov predložil na koaličnú radu. "Samozrejme, v rámci koaličnej rady ešte o tom budeme rokovať a budeme zapracovávať pripomienky koaličných partnerov," podotkol. Na koaličnú radu podľa jeho slov už boli predložené aj analýzy tohto opatrenia. "Teraz s ministrom financií riešime rovinu týchto analýz. Jednoducho ešte na tom pracujeme a oponujeme si tento návrh," doplnil.