Finančný priemysel tlačí na Brusel, aby mal prístup na londýnske trhy

Rokovania o obchodnej dohode po brexite veľmi nepokročili.

6. júl 2020 o 14:58 TASR

LONDÝN, BRUSEL. Finančný priemysel zvyšuje tlak na Európsku úniu (EÚ), aby mu zabezpečila prístup na londýnske finančné trhy.

Zároveň varuje pred vážnymi problémami, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok na rokovaniach o obchodnej dohode po brexite do konca septembra.

Dosiahnutie dohody už v 3. štvrťroku (aj keď je oficiálnym posledným termínom koniec roka) je rozhodujúce, pretože v tomto kvartáli zúčtovacie centrá derivátov, akým je napríklad to, ktoré prevádzkuje londýnska burza cenných papierov, potrebujú začať uzatvárať pozície európskych firiem.

Uviedlo to európske združenie pre finančné trhy (Association for Financial Markets in Europe, AFME) vo svojom vyhlásení.

"Z praktického hľadiska nemusia byť tri mesiace dostatočný čas na to, aby väčší členovia uzavreli svoje pozície a prijali alternatívne opatrenia," tvrdí AFME, jedna z najväčších lobistických skupín bánk a maklérov v Európe.

"Aj keby to bolo možné, zahŕňalo by to značné riziká pre trhovú a finančnú stabilitu."

Ostatné kolo rozhovorov o obchode po brexite sa uskutočnilo minulý týždeň bez väčších známok pokroku.