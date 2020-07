Ryanair po obnovuje pravidelné linky z Bratislavy

Spoločnosť vypravila prvé lety v sobotu ráno do bulharského Burgasu a cyperského Pafosu.

4. júl 2020 o 10:51 SITA

BRATISLAVA. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov postupne obnovuje pravidelné linky z Bratislavy.

Prvé dva lety vypravila v sobotu ráno do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského letoviska Pafos na pobreží Stredozemného mora. V pondelok plánuje uskutočniť aj let do severogréckeho Solúna.

Najväčší letecký dopravca na bratislavskom letisku začal opäť prevádzku ako druhý v poradí. Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air obnovila lety zo slovenskej metropoly ešte 15. júna zatiaľ na linke do bulharskej Sofie.



Začiatok prevádzky leteckých spojení z Bratislavy do destinácií v ďalších krajinách závisí od oficiálneho povolenia civilnej leteckej dopravy, napríklad, so Španielskom, s Talianskom, Írskom, Francúzskom, Holandskom či Belgickom.

Tie sa už tiež dostali na zoznam epidemiologicky menej rizikových štátov, s ktorými môže byť obnovené aj letecké spojenie.

Veľká Británia, kam donedávna takisto viedli pravidelné linky z bratislavského letiska, na tomto zozname ešte chýba.