Ministerstvo financií stále rieši prípadnú novelu dlhovej brzdy

Kedy by sa zmeny mohli premietnuť do legislatívy minister Heger nespresnil.

3. júl 2020 o 21:40 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ministerstvo financií stále pracuje na prípadnej zmene ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Potvrdil to na piatkovej tlačovej konferencii minister financií Eduard Heger, podľa ktorého sa touto témou zaoberá samostatná pracovná skupina aj vo vzájomnej komunikácii s ďalšími inštitúciami.

Podľa ministra by totiž bolo potrebné v ústavnej dlhovej brzde zohľadniť bezprecedentný nárast dlhu, ktorý nás vplyvom koronakrízy čaká.



"Bavíme sa o tom, že dlh, ktorý prudko rastie za veľmi krátke obdobie, nebude možné v pokrízovom období tak rýchlo stlačiť na to, aby sme sa dostali do bezpečných pásiem. Takže teraz prebieha diskusia, ako nastaviť a zohľadniť takýto veľký šok aj v tých pravidlách," povedal Heger.

Kedy by sa zmeny mohli premietnuť do legislatívy však minister nespresnil.