Výbor Doležalovi odporúča zopakovať výber šéfa regulačného úradu pošty

Doležal chce rozptýliť akékoľvek pochybnosti o transparentnosti výberového konania.

3. júl 2020 o 18:10 SITA

BRATISLAVA. Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) navrhuje zopakovať výberové konanie na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Agentúru SITA o tom informovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO).

V piatok pritom na zasadnutí Komisie pre technologický rozvoj a inovácie pri parlamentnom výbore prebehla diskusia s tromi kandidátmi na post predsedu tohto úradu.

„Pre pochybnosti o výberovom konaní na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporučím ministrovi dopravy a výstavby SR, aby sa zopakovalo,“ uviedol Kremský.

Uchádzačov si vypočula odborná verejnosť i médiá.

„Oceňujem záujem a ochotu uchádzačov verejne diskutovať a prezentovať svoje vízie fungovania úradu. Každý z uchádzačov ukázal výbornú odbornú úroveň a podľa môjho názoru by bol prínosom pre budúcnosť tohto úradu. Mrzí ma však, že sa pri výberovom konaní objavili vážne pochybnosti o jeho podmienkach a priebehu, ktoré môžu vrhnúť tieň podozrenia na vybraného uchádzača a ohroziť jeho priechodnosť vo vláde či v parlamente. Preto budem ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi odporúčať, aby sa výberové konanie zopakovalo, tak, aby bolo úplne transparentné, otvorené a nesporné,“ objasnil Kremský.

"Neviem, o čom sú pochybnosti, lebo parametre výberového konania boli transparentne zverejnené týždne vopred na webovej stránke ministerstva dopravy," uviedol v reakcii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Dodal, že všetci účastníci vopred vedeli, aké sú podmienky. Informovaní boli aj o tom, že ide o dvojkolovú súťaž, kde bude písomný test a ústne vypočutie.

"To, že jeden z účastníkov odmietol prísť na písomnú časť, lebo to bolo podľa jeho vyjadrenia pod jeho úroveň, a druhý z účastníkov nedokázal spraviť písomný test na predpísaný počet bodov, tak preto je to netransparentné? Prosím, nemýľme si 'ješitnosť' s transparentnosťou," konštatoval šéf rezortu.

Aby však Doležal rozptýlil akékoľvek pochybnosti o transparentom výberovom konaní, bude žiadať od každého z účastníkov, aby mu dal súhlas na zverejnenie ich koncepcií rozvoja, ktoré predložili v rámci výberového konania.

Bude tiež žiadať o súhlas na zverejnenie ich písomných testov. Tieto dokumenty minister následne zverejní.

O kandidátovi na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb rozhodne vláda na návrh ministra dopravy a predloží ho do parlamentu.

Poslanci rozhodnú o navrhovanom kandidátovi svojím hlasovaním v pléne Národnej rady SR.

Výberové konanie na šéfa regulačného úradu vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Výsledok verejného vypočutia má odporúčací charakter. Úrad dohliada nad trhom s mobilnými a internetovými službami, ako aj poštou.