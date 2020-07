ČSOB mení od septembra cenník bankových poplatkov

Zmeny sa zväčša klientov nedotknú.

2. júl 2020 o 12:11 SITA

BRATISLAVA. ČSOB od 1. septembra upravuje svoj cenník. Ako informuje Finančný kompas, zmeny sa dotknú detského balíka, elektronického bankovníctva, debetných a kreditných kariet, hotovostných a bezhotovostných operácií či poskytovania spotrebiteľských úverov.

Podľa vyjadrení banky ide o úpravu a zjednotenie. Zväčša sa zmeny klientov nedotknú.

"Drvivá väčšina zmien sa týka poplatkov v prípade, ak klient nemá zriadený balík služieb, s reálnym dopadom na asi 1 až 2 percentá portfólia alebo poplatkov za špecifické služby a produkty," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.



Prípadne ide podľa Jamborovej o poplatky spojené s transakciami v pobočkách, ku ktorým existuje buď úplne bezplatná, alebo výrazne lacnejšia alternatíva v kanáloch elektronického bankovníctva či v bankomatoch.

"Zmeny v poplatkoch sú ovplyvnené viacerými faktormi, vrátane nevyhnutných investícii do modernizácie, bezpečnosti a technológii. V tomto roku sme významne investovali napríklad do rozšírenia siete vkladomatov, ktoré sú pre klientov dostupné 24 hodín 7 dní v týždni a vklad bankoviek a mincí je pre nich úplne bez poplatku. Dotovať súčasne s tým hotovostné operácie v pobočkách, ktoré patria k tým najviac nákladným a najrizikovejším z pohľadu bezpečnosti, by bolo v rozpore so snahou o modernizáciu a lepšiu dostupnosť," konštatuje Jamborová.



Napríklad cena detského balíka stúpne z jedného eura na tri eurá mesačne. Zmena súvisí podľa Jamborovej s úplným prenastavením obsahu balíka služieb, ktorý sa postupom času ukázal ako nedostatočný a nereflektoval klientské správanie a nimi najčastejšie využívané služby.

"Po novom už balík obsahuje neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov ČSOB, neobmedzený počet elektronických eurových platieb alebo trvalé príkazy a inkasá. Automatickou súčasťou balíka služieb sa stáva aj prístup k elektronickému bankovníctvu, kde má rodič aktívny prístup a dieťa pasívny prístup. Klient môže mať účet aj naďalej úplne bez poplatku pri kreditnom obrate aspoň 30 eur mesačne alebo priemernom zostatku na účte tisíc eur, čo drvivá väčšina klientov spĺňa a za balík teda neplatí," dodáva Jamborová.



ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom.

ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.