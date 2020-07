Uhlíkové clo by na Slovensku podporilo produkciu, ale zvýšilo emisie

Uhlíkové clo na oceľ, cement a hliník by zvýšilo produkciu v sektoroch v priemere o 6,3 percenta.

2. júl 2020 o 10:26 SITA

BRATISLAVA. Uhlíkové clo na oceľ, cement a hliník by na Slovensku zvýšilo produkciu v týchto sektoroch v priemere o 6,3 %.

Bez dodatočného sprísňovania podmienok pre domácich výrobcov by sa však slovenské emisie oxidu uhličitého zvýšili o 1,2 %.

V krajinách mimo EÚ by emisie klesli o 0,08 %. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorej výsledky inštitút vo štvrtok poskytol agentúre SITA.



Európska komisia (EK) vlani v decembri predstavila Európsky ekologický dohovor, v ktorom si do roku 2050 kladie záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Ak však ostatné krajiny nebudú prijímať opatrenia na dosahovanie podobne ambicióznych cieľov, existuje riziko presídľovania výroby za hranice EÚ, objasňuje IEP a dodáva, že jedným z navrhovaných riešení je zavedenie dovozného cla na tovary ako oceľ, hliník či cement.



Na modelovanie dopadov uhlíkového cla IEP predpokladal rast cien dovážanej ocele, cementu a hliníka o 10 %.

Tento vývoj by podľa štúdie viedol k miernemu poklesu európskej ekonomiky, ale slovenská by pri miernom útlme importu stúpla.

Keďže Slovensko vyváža viac ako 80 % svojej produkcie do krajín EÚ, zvýšenie cien by podľa inštitútu nemalo negatívny vplyv na ekonomiku ani na zamestnanosť, a slovenské hospodárstvo by oproti scenáru bez zavedenia ciel mohlo byť v roku 2030 mierne väčšie, a to o 0,05 %.