Mičovský spravil odpočet, v obchodoch by chcel viac domácich potravín

Minister pôdohospodárstva zhodnotil svojich prvých sto dní vo funkcii.

2. júl 2020 o 9:23 (aktualizované 2. júl 2020 o 12:01) SITA, TASR

BRATISLAVA. Zabezpečenie dostatočného množstva potravín v obchodoch a poľnohospodárskych prác počas koronakrízy označil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) za jeden z hlavných výsledkov sto dní vo funkcii.

Upozornil aj na závažné zistenia v činnosti viacerých spoločností v rámci rezortu, napríklad v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Závodisku, Agrokomplexe, Lesoch SR či v Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič.

"Tu sme museli riešiť vážne veci, ktoré vyústili do trestných oznámení a do problémov, ktoré sa nedajú nazvať inakšie ako úpadok, ktorý sme zdedili a musíme riešiť. Je ťaživým svedectvom toho, že to, čo sme žili v posledných rokoch, bolo zlé," povedal na tlačovej besede vo štvrtok Mičovský.

Mičovský naznačil aj zmeny

Kríza v dôsledku koronavírusu podľa ministra umožňuje poskytnúť 45 mil. eur na podporu v rezorte, a to potravinárom a poľnohospodárom po 20 mil. eur, lesníkom 5 mil. eur.

"Pripravujú sa schémy, aby táto výplata bola možná," uviedol Mičovský.

Navrhovaný rizikový fond, ktorý podľa rezortného šéfa nie je na Slovensku ani v okolitých krajinách, je potrebný na ochranu poľnohospodárov pred vyčíňaním počasia.

"Raz je sucho, teraz prichádzajú krúpy, potom zase záplavy. Keď je zle, museli sa nejaké milióny nájsť povinne a pod tlakom, aj politickým, sa niečo vyplatilo," poznamenal minister.

"Hľadáme systém, bude sa volať fungujúci rizikový fond. Pracuje sa na ňom tak, aby sme dokázali, že aj táto ťažká úloha je zvládnuteľná," povedal Mičovský.



Minister zároveň avizoval tri zásadné zmeny. Vnútorné fungovanie rezortu by podľa neho malo byť transparentné, "aby stovky miliónov, ktoré prúdia cez systémy ministerstva naozaj prúdili spôsobom, ktorý bude verejne kontrolovaný.

Aby sme vedeli, čo ponúkame, prečo to ponúkame, ako to vyhodnocujeme, kto a ako obstál, a aké boli hodnotiace kritériá".

Rezort chce podľa neho vylúčiť to, aby niekto dopisoval subjektívne hodnotenia v prospech niekoho.

Viac domácich potravín na trhu

Za veľkú výzvu považuje minister Mičovský potrebu výrazného zvýšenie podielu domácich potravín v obchodoch.

"To, že máme tak nedôstojne nízky podiel slovenských potravín, je obrovská povinnosť nás všetkých zmeniť to. Nie o jedno, dve percentá, musí to ísť hore o desiatky percent," povedal Mičovský.

Nízky podiel domácich potravín na regáloch v obchodoch na úrovni 40 % má podľa neho veľa príčiny, vrátane subjektívnych a tie treba odstrániť. "Slovenské potraviny sú kvalitné, zdravé, naše, a ich kúpou podporujeme nielen vlastné zdravie, ale aj ekonomické zdravie krajiny," upozornil Mičovský.

Minister je tiež za zásadnú zmenu využívania aj vzhľadu polí, lesov a poľnohospodárskych pozemkov, a to prírode blízkym hospodárením.

"Je to obrovská úloha, máme ju aj v programovom vyhlásení vlády. Aby sme na poliach mali vetrolamy, aleje, biopásy, aby krajina bola nielen produkčná, ale aj pekná," dodal Mičovský.

Ministerstvo čakajú veľké výzvy

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) očakáva podľa Mateja Korpáša z tlačového oddelenia SPPK od vedenia ministerstva po úvodnom zoznamovaní sa s rezortom riešenie skutočných problémov, ktoré sa čo najrýchlejšie pretavia do konkrétnych riešení.

Zdôraznil, že nové vedenie MPRV nemalo svoj štart ľahký. Zistenia skutočného stavu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a príchod pandémie nového koronavírusu výrazne ovplyvnili prvých sto dní vlády ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO).

Hľadanie cesty ku konštruktívnej diskusii s relevantnými samosprávami je podľa SPPK za nami a pred nami je ambiciózny cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny.

Rezortné ministerstvo podľa SPPK stojí pred obrovskými výzvami. Domáci poľnohospodári a potravinári očakávajú informácie o nastavení štátnej pomoci na aktuálny rok a nastavení ďalších systémových opatrení pre oblasti, ktoré sú pre krajinu mimoriadne dôležité.

Prioritou pre SPPK, ako najväčšiu agropotravinársku samosprávu na Slovensku, je podľa Korpáša podpora špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, príprava štátneho rozpočtu na budúci rok a Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.

Šanca zlepšiť konkurencieschopnosť

Podľa SPPK je nutné ešte viac zabrať pri príprave novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože práve teraz je jedinečná šanca nastaviť podmienky tak, aby sme sa stali konkurencieschopnými partnermi na otvorenom európskom trhu.

"Oceňujeme, že vedenie ministerstva chce aktívne riešiť škody spôsobené poľovnou zverou, ktoré sú pre poľnohospodárov veľký problém. Rovnako oceňujeme diskusiu o zriadení rizikového fondu a inštitútu sezónneho zamestnávania, o ktorých hovoríme už niekoľko rokov," reagoval na prvých sto dní nového vedenia MPRV predseda SPPK Emil Macho.

Pre potravinárov je podľa Macha prioritné vyššie financovanie a zlepšenie podnikateľského prostredia.

Odchodom doterajšieho druhého štátneho tajomníka sa otvára príležitosť, aby na jeho miesto nastúpil skutočný odborník, ktorý bude zástupcom našich potravinárov.

Macho dodal, že SPPK je aj naďalej pripravená aktívne spolupracovať s vedením MPRV SR a zaoberať sa strategickým smerovaním agropotravinárstva.