American Airlines budú prepúšťať, navyše vraj majú 8000 zamestnancov

Letecká spoločnosť musí v dôsledku koronakrízy znížiť náklady.

2. júl 2020 o 8:47 TASR

NEW YORK. Americká letecká spoločnosť American Airlines uviedla, že má "navyše" približne 8000 členov palubného personálu a bude musieť znížiť počet zamestnancov.

Uskutočniť by to chcela formou dobrovoľného odchodu a skoršieho odchodu do dôchodku. Ako firma dodala, musí znížiť náklady po tom, ako jej biznis utrpel v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Spoločnosť plánuje redukovať najmä kapacity v oblasti medzinárodných letov. Ako uviedla v liste zamestnancom viceprezidentka American Airlines pre letecké služby Jill Surdeková, aerolínie znížia počet členov palubného personálu na medzinárodných a transkontinentálnych letoch na minimum požadované americkým Federálnym úradom pre letectvo plus jeden člen. Spoločnosť to plánuje uskutočniť do 1. októbra tohto roka.

"Veríme, že počet cestujúcich bude v nasledujúcich mesiacoch rásť. Faktom však je, že pandémia nového koronavírusu náš biznis na najbližšie roky zmenila," povedala Surdeková.