Prezidentka poverila Remišovú riadením nového ministerstva

Remišovej rezort môže podľa Čaputovej zohrať kľúčovú rolu pri premene Slovenska.

1. júl 2020 o 10:17 (aktualizované 1. júl 2020 o 10:40) TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu poverila Veroniku Remišovú (Za ľudí) riadením nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Ako upozornila prezidentka počas svojho príhovoru, Remišová preberá rezort, ktorý môže zohrať kľúčovú rolu pri premene Slovenska.

Ako dodala prezidentka, Remišová bude musieť nastaviť pravidlá efektívneho fungovania štátneho orgánu v súčasnosti a aktívne sa podieľať na tvorbe vízie a stratégie budúceho rozvoja Slovenska.

"Ako je známe, Slovensko patrí medzi štáty, ktoré doteraz čerpali eurofondy najpomalšie. Tento stav volá po náprave - volá po tom, aby sa nemalé prostriedky, ktoré ešte v tomto programovom období k dispozícii máme, čerpali transparentne, bez zbytočných byrokratických prieťahov a čo i len náznakov korupčného správania sa," dodala prezidentka. Od Remišovej očakáva nové pravidlá pre čerpanie eurofondov. Remišovej návrh, aby Slovensko malo iba jeden operačný program, k tomuto cieľu podľa prezidentky smeruje.

Čaputová však upozorňuje, že na Remišovú čaká aj nové, mimoriadne zadanie súvisiace s využitím približne ôsmich miliárd eur od Európskej komisie na reformy. "Je to okno príležitostí, aké sa neotvára každý deň. Som presvedčená, že teraz je potrebné spojiť najlepšie mozgy Slovenska, aby pomohli určiť víziu, jasné priority a oblasti, ktorých rozvojom zabezpečíme, aby sme mohli žiť v zelenšom, férovejšom a modernejšom štáte," uviedla prezidentka.

Hlava štátu vyzdvihla i snahu Remišovej získať pre prácu v rezorte mladých, šikovných a vzdelaných ľudí. "Bude to neľahká úloha, lebo často ide o dobre platených ľudí, ktorých je aj v súkromnom sektore málo a štát im len ťažko môže dorovnať možnosti, ktoré im vedia ponúknuť súkromné firmy," myslí si Čaputová.

Jediné, čo im vie rezort ponúknuť navrch, je podľa prezidentky obrovský dosah ich práce a šanca zlepšovať život miliónom ľudí na Slovensku. Na to však títo mladí ľudia musia dôverovať štátu a ľuďom, ktorí ho vedú, dodala prezidentka."Preto aj váš úspech nebude záležať len od práce, ktorú odvediete, ale aj od hodnôt, ktoré sa vám bude dariť presadzovať a brániť," uzavrela Čaputová s tým, že Remišovej želá veľa úspechov.

Nové ministerstvo od stredy prevezme pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a do jeho kompetencie sa presunie aj oblasť regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Presun pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z agrorezortu na MIRRI nadobudne účinnosť 1. októbra. Návrh zákona, ktorým sa má transformovať úrad na ministerstvo, schválil vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) 11. mája. Do parlamentu ho posunuli v skrátenom režime, kde ho zákonodarcovia odobrili 15. mája. Zákon podpísala prezidentka SR 25. mája.