Remišová riešila prvých sto dní najmä koronakrízu a eurofondy

Raši kritizuje Remišovú, že peniaze rozdeľuje mestám a obciam podľa straníckeho trička.

30. jún 2020 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Úrad podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Veroniky Remišovej (Za ľudí) sa v prvých 100 dňoch pôsobenia kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) venoval najmä zmierňovaniu následkov pandémie ochorenia COVID-19, zjednodušeniu čerpania fondov EÚ, boju s nekalými praktikami a príprave partnerskej dohody s EÚ na budúce programové obdobie.

Vyplýva to z videoprezentácie, ktorú v utorok zverejnil ÚPVII na sociálnej sieti.

Prioritou boli eurofondy a boj s pandémiou

"Na boj s koronakrízou sme vyčlenili 1,2 miliardy eur," uviedol ÚPVII a pripomenul, že peniaze podporili zachovanie pracovných miest, no znamenali aj podporu živnostníkov, podnikateľov či zdravotníckeho systému.

K zmierneniu následkov pandémie pomohol aj príspevok pre mestá a obce, ktoré môžu získať až 50 000 eur či spolupráca ÚPVII na spustení webovej stránky korona.gov.sk.

Tá je podľa úradu "ukážkovým príkladom spolupráce štátu a IT komunity" a pilotným projektom, ako by štátne služby mali vyzerať.

Úrad podpredsedníčky vlády zdôraznil aj zjednodušenie čerpania eurofondov či spustenie boja s nekalými praktikami.

Remišová od svojho nástupu do funkcie zrušila dva podľa nej pochybné IT projekty za viac ako 20 miliónov eur a spustila hĺbkový audit projektov. Do budúcna úrad plánuje posilniť kapacity štátu internými odborníkmi.

K svojím úspechom zaradila Remišová zväčšenie balíka financií z EÚ o 700 miliónov eur, ktoré môže Slovensko využiť v aktuálnom programovom období na záchranu pracovných miest či na pomoc mestám a obciam.

V nasledujúcom programovom období chce úrad eurofondy, ktoré budú "jednoduchšie, férové a transparentné a najmä bez korupcie." K tomu má prispieť aj nový model ich riadenia a zjednodušená štruktúra.

Raši kritizuje výzvu aj rozdeľovanie peňazí

Bývalý šéf úradu Richard Raši kritizuje Remišovú za to, že zablokovala peniaze určené mestám a obciam a podporovať chce najmä regióny, kde šéfujú vládnej koalícii blízki predsedovia samosprávnych krajov, primátori a starostovia.

Raši upozornil že Remišová ako prvé mesto navštívila práve Lučenec, ktorému šéfuje poslankyňa Za ľudí Alexandra Pivková.

"Bola aj na samosprávnych krajoch v Banskej Bystrici a Košiciach, kde sú koalícií blízki župani, rovnako ako v Humennom, kde je koaličný primátor. Pani Remišová tak dala jasne najavo, komu chce dávať peniaze," uviedol Raši.

Jej status zo sociálnej siete: "navštívili sme menej rozvinuté regióny, kde budeme smerovať intenzívnu pomoc" podľa Rašiho znamená, že "Remišová jasne povedala, že ideme dávať svojim".

Opozičný poslanec, naopak, odmietol jej tvrdenie, že podľa straníckeho trička rozdeľovala pomoc obciam a mestám bývalá vláda.

"Len v roku 2019 smerovalo na dotáciách do obce Spišský Hrhov, kde bol starostom jej dnešný poradca pre regionálny rozvoj, poslanec jej strany a budúci štátny tajomník Vladimír Ledecký, minimálne 366 970 eur. Mesto Lučenec, kde je primátorkou jej spolustraníčka a poslankyňa Alexandra Pivková, dostalo v roku 2019 140 000 eur na zriadenie centra rozvoja inovácií. A ďalší kandidát strany Za ľudí, ktorý je starostom obce Čirč na severovýchode Slovenska, Michal Didik dostal pre svoju obec 30 000 eur na opravu interiéru kultúrneho domu," pripomenul Raši.

Dotácie a finančnú podporu počas bývalej vlády dostávali podľa Rašiho aj iní v súčasnosti koaliční primátori a starostovia.

Bývalý šéf ÚVPII skritizoval aj fondovú výzvu pre regióny, mestá a obce na pomoc s pandémiou ochorenia COVID-19.

"Pravda je taká, že hoci sa pani Remišová odvoláva na COVID-19, regióny, mestá a obce sa v tomto roku k peniazom nedostanú. Pani Remišová totiž zrušila veľmi podobnú výzvu z decembra 2019, ktorú stačilo vyhodnotiť a poslať peniaze, za ktoré starostovia už dnes mohli svoje projekty realizovať," dodal Raši.