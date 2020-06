Doležal urobil odpočet prvých sto dní a naznačil priority

Minister v spojitosti s pandémiou vníma problémy autodopravcov, autobusárov, ktorých zasiahla kríza.

30. jún 2020 o 15:19 TASR

BRATISLAVA. Jednou z prvých vecí, ktoré nový minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) musel vo funkcii riešiť, bol zákon na pomoc ľuďom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Skonštatoval, že na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) sa stretol s odbornosťou. Svojich prvých 100 dní na poste šéfa rezortu dopravy zhodnotil v utorok na tlačovej konferencii.

Podotkol, že v spojitosti s pandémiou nového koronavírusu pozorne vníma problémy autodopravcov, autobusárov, ktorých kríza zasiahla.

Ocenil tiež prácu poštových doručovateľov počas koronakrízy, spomenul aj vyčlenenie 80 miliónov eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) do Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ), čo malo pomôcť nájsť zdroje na sociálne opatrenia.

Doležal naznačil priority

Z pohľadu cestnej dopravy podľa vlastných slov najviac vnímal najmä problematiku na diaľnici D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.

"Akcelerovali sme výstavbu na privádzači Lietavská Lúčka tak, aby sme aspoň tento úsek D1 spojazdnili ešte do konca tohto roka," priblížil.

Zároveň verí, že súťaž na dostavbu Tunela Višňové bude mať víťaza do konca tohto roka. O tender podľa neho majú záujem štyria uchádzači.

V prípade stavby D4/R7 uviedol, že ministerstvo nepovolí žiadnu stavbu, ktorá bude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Na druhej strane si však uvedomuje hodnotu celého obchvatu pre verejnosť.

Ako dodal, dôsledne sleduje aj situáciu v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správe ciest (SSC).

Okrem personálnych výmen inicioval hĺbkový audit v oboch spoločnostiach. Výsledky by mali byť známe čoskoro.

"Ale to, čo vnímam nateraz, je veľmi znepokojivé. Každopádne oceňujem prácu najmä kolegov v NDS, ktorí sa musia vysporiadať s množstvom projektov, ktoré sú rozostavané, možno predražené, možno nie správne pripravené," poznamenal.

SSC súčasne finišuje s ukončením súťaže na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy.

"Verím, že príde k uzatvoreniu tohto obstarávania tak, aby sme ešte počas letných mesiacov mohli spustiť výraznú plošnú rekonštrukciu ciest prvej triedy vo všetkých regiónoch Slovenska," dodal minister.

Inicioval tiež pracovnú skupinu, ktorá sa na rezorte dopravy zaoberá vznikom dopravného fondu. Ten by mal dlhodobo financovať strategické investície v oblasti cestnej aj železničnej infraštruktúry.

Liberalizácia tratí

V prípade železničnej prepravy ministerstvo spustilo liberalizáciu trate Žilina - Rajec a pokračuje sa v súťaži na liberalizáciu trate Bratislava - Komárno.

Doležal priblížil, že rokuje so súčasným prevádzkovateľom, ktorým je dopravca RegioJet. Ten dal podľa ministra veľmi jasný signál, ako bude k MDV pristupovať.

"A síce, že od budúceho roka buď podpíšeme desaťročnú zmluvu alebo nám tam dá staré vozne bez klimatizácie. Toto nie je akceptovateľné. Nikto nebude mňa ani kolegov z ministerstva tlačiť k takémuto rozhodnutiu," zdôraznil.

Okamžite preto inicioval stretnutie s rakúskou železničnou spoločnosťou, ale aj s Českými dráhami.

Zároveň verí, že sa čoskoro spustí modernizácia železničnej trate Bratislava - Kúty, momentálne je to na finálnej kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

V oblasti cestovného ruchu Doležal spomenul pripravenie schémy pomoci spolu s ministerstvom hospodárstva formou tzv. voucherov, intenzívne tiež rokuje s rezortom financií na úprave financovania rekreačných poukazov.

Skupina tých, ktorí môžu požiadať o príspevok na rekreáciu, by sa mala rozšíriť na všetkých, ktorí nie sú v skúšobnej lehote, a malo by sa to týkať aj živnostníkov. Súčasne rezort spúšťa kampaň s cieľom propagácie dovolenky na Slovensku.

Most kritizuje zastavovanie projektov

"Ťažko sa mi vyjadruje k tomu, ak niekto má dobrý pocit zo zaťahovania ručnej brzdy aj tam, kde na to nie sú dôvody. Medzi prvé opatrenia rezortu dopravy patrilo aj pozastavenie projektov Dunajbus a tunela pri Soroške," skonštatoval Tóth.

"Frflanie bez návrhov" podľa neho neprinesie zmier do spoločnosti a nepomôže ani zaostalým regiónom, ktoré čakajú na cesty.

"Na to, aby sme si uvedomili, že dopravná intenzita v prípade dostavby infraštruktúry v zaostalých regiónoch sa nemôže stať jedinou mantrou, nie je potrebný ani vysokoškolský diplom," podotkol.

Minister vymenil viacero ľudí

Prvých sto dní sa podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislava Cenkého nieslo najmä v duchu personálnych zmien.

Tie však nepresvedčili o tom, že by mal byť rezort, najmä na kľúčových pozíciách, vedený profesionálmi a odborníkmi s praxou a z praxe. Zaznamenal aj výnimky.

Skonštatoval, že prvých 100 dní ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) nie je možné objektívne zhodnotiť, pretože boli poznačené pandémiou nového koronavírusu, čo značne zbrzdilo aktivity štátu a jednotlivých rezortov.

"Za normálnych okolností by tento čas mal byť venovaný okrem iného príprave odborných pracovných skupín pre plnenia ambiciózneho programového vyhlásenia vlády (PVV) a tu sme očakávali väčšiu aktivitu. Veríme, že aktivity v tejto oblasti ministerstvo dopravy v krátkej dobe predstaví," poznamenal Cenký.

Očakáva tiež stanovisko k tomu, ako bude MDV postupovať v prioritizácii výstavby cestnej infraštruktúry, príprave tendra na mýtny systém či v harmonizácii a zlepšovaní verejnej osobnej dopravy a zľavovej politike, ale aj pri príprave, respektíve dokončení dlho očakávaného stavebného zákona.

"Stále pevne veríme, že ministerstvo si pre plnenie týchto úloh vyberie zdatných a skúsených lídrov, aby sme na konci volebného obdobia nemuseli konštatovať neplnenie PVV tak, ako to bolo pri predchádzajúcej vláde," dodal.